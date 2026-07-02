Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 2/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Delvino Zanotto, 75. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Público Municipal Santo Antão.
CARLOS BARBOSA
Memorial Caravaggio (54) 3461-2262
Marcos Dione dos Santos, 42. Sepultado nesta terça-feira (30), no Cemitério Público Municipal.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Alberi Bordignon, 82. Cremado nesta quinta-feira (2), no Memorial Crematório São José.
- Djanira Maria Fontana, 78. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério da Família, na Linha Sebastopol.
- João Osmar Silveira Gomes, 64. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério da Comunidade da Linha Três de Vila Seca.
- Juventino Orlando, 80. Sepultado nesta quinta-feira (2), no Cemitério da Comunidade de São Domingos, em Maximiliano de Almeida.
- Osmar Moreira de Castilhos, 90. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Público Municipal.
- Teresinha de Fátima Correa, 67. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério São Jorge da Mulada, em Criúva.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Antonio Patrocínio Kramer Boeira (Tuta), 77. Cremado nesta quarta-feira (1º), no Memorial Crematório São José.
- Osvaldo Zen, 79. Cremado nesta quarta-feira (1º), no Memorial Crematório São José.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Esequiel Xavier, 50. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Parque.
- Silvana de Freitas, 51. Cremada nesta quarta-feira (1º), no Memorial Crematório São José.
- Valdemar Carlos Baldin, 87. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério de Vila Seca.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Antonio Marin, 74. Sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Público Municipal.
- Vera Luci Aparecida de Toni, 57. Cremada nesta quarta-feira (1º), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Flora Bernardi Sonda, 93. Sepultada nesta quinta-feira (2), no Cemitério da Linha 80.
- Maria Iracema Makes, 83. Sepultada nesta quinta-feira (2), no Cemitério de São Valentim.
- Marisa Teresinha Deon Rigo, 60. Sepultada nesta quinta-feira (2), no Cemitério de São Gotardo.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 3242-1519
- Tereza Cecchin Cherobin, 86. Sepultada nesta quarta-feira (1º), no Cemitério Municipal de Protásio Alves.