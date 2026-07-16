Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 16/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José - (54) 3452-1660
- Angela Maria Manfroi, 62. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Ivana Maria Tomazzini, 63. Sepultada ontem, no Cemitério do Bairro Barracão.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Clarinda Maria Bernardo da Silva, 64. Sepultada ontem, no Cemitério São Jorge da Mulada - Criúva.
- Herminia Nicoletti Uez, 86. Sepultada ontem, no Cemitério de Nossa Senhora de Caravággio da 3ªLégua.
- João Carlos Boreli, 57. Sepultado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Laura Pontes Borges, 0. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Laurinda Geneci de Lima e Silva, 79. Sepultada ontem, no Cemitério de Esmeralda - RS.
- Luiz José Casagrande, 81. Sepultado ontem, no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.
- Nilson Antonio Bonetto, 59. Sepultado ontem, no Cemitério de Nossa Senhora da Conceição da Linha Feijó.
- Reni José Candido de Souza, 80. Sepultado ontem, no Cemitério dos Bugios do Morro da Figueira em Rolante.
- Sebastião de Almeida Mello, 80. Sepultado ontem, no Cemitério de Fazenda Souza.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Lourita Adelaide Bonetto Silvestri, 77. Sepultada ontem, no Cemitério Jardim da Paz de Forqueta.
- Marcus Pinto Lopes, 59. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Saul Simonete, 62. Sepultado ontem, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Clementina Valentini Nichele, 100. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Maria da Graca Rodrigues Martins Barbosa, 93. Sepultada ontem, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Maria Geny Flores, 91. Sepultada ontem, no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Matheus Bedin Sertório, 9. Sepultado ontem, no Cemitério Santa Catarina.
- Vitalino Cescon, 77. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Lenira Teles da Silva, 53. Sepultada ontem, no Cemitério São Francisco.
SÃO MARCOS
Capelas São José - (54) 3291-1559
- Maria de Lourdes Mota de Macedo, 74. Sepultada ontem, no Cemitério de Santo Henrique - São Marcos.
GARIBALDI
Memorial Caravaggio - (54) 3462-2949
- Loreno Mollmann, 74. Sepultado ontem, no Cemitério do bairro Alfândega.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo Funerária - (54) 3292-2030
- Lourdes Centa Romitti, 82. Velório a partir das 06h30min, com celebração religiosa às 10h. Sepultamento no Cemitério Público Municipal de Flores da Cunha.