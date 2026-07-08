Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 8/7

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Aparecido Gonçalves, 82. Cremado nesta terça-feira (7), no Memorial Crematório São José.
- Francisco Laurence Bastian, 64. Sepultado nesta terça-feira (7), no Cemitério Parque.
- José Adelar Rodrigues, 76. Sepultado nesta terça-feira (7), no Cemitério da Sociedade de Vila Seca.
- Paulo Roberto Emer, 74. Sepultado nesta terça-feira (7), no Cemitério de Lourdes.
- Sergio Turella, 75. Sepultado nesta terça-feira (7), no cemitério da comunidade de Caravaggio da 6ª Légua.
- Terezinha Seloi da Silva, 57. Sepultada nesta terça-feira (7), no Cemitério Novo de Ana Rech.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Ademir João Ballico, 75. Cremado nesta terça-feira (7), no Memorial Crematório São José.
- Alcino Francisco Rosa, 96. Cremado nesta terça-feira (7), no Memorial Crematório São José.
- Irmã Rosa Maria Smaniotto, 78. Sepultada nesta terça-feira (7), no Cemitério de Ermo da Glória.
- Maria Paula Mosel Stasi Grossi, 86. Cremada nesta terça-feira (7), no Memorial Crematório São José.
- Nelio Korb, 81. Sepultado nesta terça-feira (7), no Cemitério da Sociedade do Bairro Desvio Rizzo.
- Verônica Pola Guerra, 85. Sepultada nesta terça-feira (7), no Cemitério Jardim da Paz, em Forqueta
GARIBALDI
Memorial Caravaggio (54) 3462-2949
- Teresa Baruffi Raffainer, 78. Sepultada nesta quarta-feira (8), no Cemitério Público Municipal de Garibaldi.