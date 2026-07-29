Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 29/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3451-2280
- Ervino Casagranda, 75. Cremado nesta terça-feira (28), no Memorial Crematório São José.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Adair Rodrigues Junior, 44. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério do Rosário II.
- Anitta da Silva de Souza, 83. Cremada nesta terça-feira (28), no Memorial Crematório São José.
- Geroni da Rocha Oliveira dos Santos, 60. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério de Forqueta.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Doraci Belmiro Rodrigues, 53. Cremado nesta terça-feira (28), no Memorial Crematório São José.
- Gilnei Silveira Borges, 73. Cremado nesta terça-feira (28), no Memorial Crematório São José.
- Igor Bertin, 24. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério Matriz de Ana Rech.
- Paulo Juarez dos Santos, 79. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Agostinho Domingos Tochetto, 71. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério da Linha Castro Alves, em Nova Roma do Sul.
- Maria Luiza Soares, 68. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério dos Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Fátima de Araujo Pereira, 65. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Geni Rufato Menegussi, 74. Sepultada nesta terça-feira (28), no Cemitério de Nova Roma, em Flores da Cunha.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Metilde Menegat Galiotto, 90. Sepultada nesta terça-feira (28), no cemitério da comunidade de Otávio Rocha, em Flores da Cunha.
VACARIA
Funerária Sagrada Família - (54) 3231-1002
- João José dos Santos, 96. Sepultado nesta terça-feira (28), no Cemitério Municipal Santa Clara.