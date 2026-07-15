Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 15/7

BENTO GONÇALVES
Capelas São José - (54) 3452-1660
- Ana Bortolas Fantinel, 102. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Adoly Eugenio Festugatto, 90. Sepultado ontem, no Cemitério de Galópolis - Caxias do Sul.
- Clarinda Maria Bernardo da Silva, 64. Sepultamento hoje, às 8h, no Cemitério São Jorge da Mulada - Criuva.
- Delmira Josefina Siaz, 59. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Genes Biazus, 62. Sepultado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- João Carlos Boreli, 57. Sepultamento hoje, às 9h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Laurinda Geneci de Lima e Silva, 79. Sepultamento hoje, às 9h, na Sala 02 das Capelas Cristo Redentor de Caxias do Sul.
- Reni José Candido de Souza, 80. Sepultamento hoje, às 11h, no Cemitério dos Bugios do Morro da Figueira em Rolante.
- Sebastião de Almeida Mello, 80. Sepultado ontem, no Cemitério de Fazenda Souza.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Sidnei Brazeiro Lopes, 64. Sepultado ontem, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Adelino Pedro Hinterholz, 81. Cremado ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Helena Nedir Kasten Kipper, 73. Cremada ontem, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Maria da Graca Rodrigues Martins Barbosa, 93. Sepultamento hoje, às 10h30, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Matheus Bedin Sertório, 9. Sepultamento hoje, às 11h, no Cemitério Santa Catarina.
- Vitalino Cescon, 77. Cremação hoje, às 10h, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Luís Sergio Correa de Souza, 70. Sepultado ontem, no Cemitério Capela do Ranchinho.
SÃO MARCOS
Capelas São José - (54) 3291-1559
- Vera Regina Martininghi, 72. Sepultada ontem, no Cemitério Público Municipal de São Marcos.