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O que explica o corte de mais de 150 árvores à beira-mar das praias ao sul de Torres, no Litoral Norte

Supressão das casuarinas, espécie originária da Ásia e Austrália, atende a uma determinação do Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral da União (PGU)

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Pedro Zanrosso

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