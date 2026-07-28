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Caso Luciano
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O que a mãe e amigo do caminhoneiro desaparecido em Bom Jesus falaram no primeiro dia de depoimento

Na manhã desta terça-feira eles detalham os últimos contatos de Luciano antes de julho de 2023. Júri deve durar três dias

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Tamires Piccoli

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