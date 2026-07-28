O que a mãe e amigo do caminhoneiro desaparecido em Bom Jesus falaram no primeiro dia de depoimento

Abalados, os familiares receberam orientação do advogado que representa a família a não se manifestaram num primeiro momento. Tamires Piccoli / Agencia RBS

Os trabalhos do tribunal do júri que analisa o envolvimento de quatro pessoas no desaparecimento de Luciano Boeira Melos começou na manhã da terça-feira (28) com o depoimento de Elizete Boeno, mãe de Luciano. A fala dela começou por volta das 10h50min no Fórum de Bom Jesus.

Ela relembrou o 26 de julho de 2023, dia em que Luciano desapareceu. Conforme ela, o filho organizou a casa em que morava, que fica em frente à residência dela. Ele também ligou para um vendedor da cidade pediu que um conjunto de roupas de cama e travesseiros fossem entregues. Por volta das 19h30min, deixou a casa de moto:

— Ele não tinha compromisso naquela noite, nem onde encontraram a moto. Meu filho era uma pessoa alegre, de bem, mas depois daquela noite nunca mais vi ele.

Elizete enviou mensagens para o filho e diz que recebeu respostas diferentes do que ele costumava responder. No dia seguinte, ela foi à delegacia da cidade prestar boletim de ocorrência.

Durante o depoimento ela alegou que soube do relacionamento do filho com Fabiana Ramos Saraiva cerca de 15 dias antes do caso. Conforme ela, as famílias se conheciam e tinham o costume de frequentar a casa uns dos outros. Além de Fabiana, são réus Felipe Silveira Noronha, Flávio Silveira Noronha e José Balduíno Saraiva.

Após, a família começou a busca por Luciano em Caraúna, comunidade próxima de Hostêncio Dutra, onde eles moram. Após a moto de Luciano ter sido encontrada na localidade de Casa Branca, eles mudaram o espaço das buscas.

Desde que o filho desapareceu, ela narra que a casa em que ele vivia e os pertences do filho seguem intocados. Até hoje ela não conseguiu emitir a certidão de óbito do filho, já que o corpo não foi localizado.

— O que mais dói é não ter um lugar onde levar uma flor, matar a saudade. Queria minha família de volta — se emocionou ao fim do depoimento.

A segunda testemunha que prestou depoimento foi Lucas da Silva, amigo de Luciano. Conforme ele, José Balduíno Saraiva, pai de Fabiana, passou a ameaçar Luciano cerca de dois dias antes do desaparecimento:

— Ele estava assustado com as ameaças. Tanto que estava pensando em comprar uma arma. No dia que desapareceu, ele recebeu mensagem da Fabiana pedindo para conversar. Ele achou estranho, porque ela chamou ele no Messenger [aplicativo do Facebook]. Aconselhei ele a não ir. Depois disso não falei mais com ele.

Conforme Lucas, nas últimas mensagem que Luciano enviou, ele afirmava que estava indo se encontrar com Fabiana. Segundo ele, Luciano estava apaixonado e tinha intenção de morar com ela. O amigo indica que eles estavam se relacionando há cerca de dois meses.

Relembre o caso

No dia 26 de julho de 2023, Luciano Boeira Melos teria arrumado a casa onde morava, na localidade de Hortêncio Dutra, ao lado da residência da mãe, Elisete Boeira. Com a faxina, o caminhoneiro parecia estar esperando alguém. Conforme a família, um comerciante revelou que, naquele dia, ele teria comprado um edredom e dois travesseiros e feito questão de que os itens fossem entregues naquela quarta.

No fim do dia, o caminhoneiro teria pedido para a mãe preparar o jantar e já havia guardado a moto na garagem. Enquanto Elisete dobrava roupas e aguardava o jantar ficar pronto, ouviu o filho sair de moto, sem dizer para onde ia. A mãe diz ter sentido um aperto no peito na mesma hora e começado a enviar mensagens e fazer ligações para o filho, pedindo que ele voltasse para casa.

Às 19h40min, o caminhoneiro enviou uma mensagem para a mãe dizendo que tinha ido à cidade. Para o irmão, Lucas Silva, Luciano revelou ter ido encontrar com a mulher, na localidade de Caraúno. Esses foram os últimos contatos feitos com a família. Desde então, ele nunca mais foi visto.

Segundo a investigação da Polícia Civil e a denúncia do Ministério Público, a morte do caminhoneiro teria sido previamente combinada em 25 de julho, um dia antes do desaparecimento. Após descobrirem o relacionamento extraconjugal de Fabiana com Luciano, Felipe e José Balduíno, respectivamente marido e pai da mulher, teriam combinado que ela seria perdoada desde que o caminhoneiro fosse morto.