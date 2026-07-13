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Dia Mundial da Conscientização
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"O diagnóstico não define uma pessoa, mas abre portas para ela ser melhor compreendida", diz especialista caxiense sobre o TDAH

Cerca de 11 milhões de pessoas no Brasil convivem com o transtorno. Psicóloga alerta para o risco de testes que se tornaram comuns em redes sociais e para a importância de buscar a avaliação e o tratamento corretos, seja na infância ou na vida adulta

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Andrei Andrade

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