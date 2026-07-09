Número de instrutores autônomos de direção cresce mais de 150% em Caxias do Sul

Mudanças na lei proporcionaram a Everton Pinto Dias, 32 anos, atuar como instrutor autônomo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Desde o fim da exigência das aulas em autoescolas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país, o número de instrutores autônomos tem avançado no Rio Grande do Sul. Até quarta-feira (8), o site do Detran-RS registrava 16 motoristas aptos a ensinar a dirigir em Caxias do Sul.

Em comparação com abril, quando foi realizada a primeira prova prática para alunos de fora dos centros de formação de condutores (CFCs) no município, a quantidade de profissionais mais do que dobrou. Na ocasião, eram apenas seis. Ou seja, houve um aumento de 166,7% no número de instrutores autônomos em cerca de três meses.

Caxias do Sul segue uma tendência presente em todo o RS. O Estado viu nesse mesmo período a quantidade de motoristas capacitados a dar aulas saltar de 232 para 453, uma elevação de 95,2%.

Além de derrubar a obrigatoriedade referente aos CFCs, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, em dezembro do ano passado, outras mudanças como a diminuição da carga horária mínima para aulas práticas e teóricas e o fim do exame de baliza.

Para ser autorizado a exercer o serviço, o profissional precisa cumprir requisitos estipulados pelo Detran-RS, como realizar um curso de instrutor de trânsito reconhecido. Também é exigido ter CNH regularizada e compatível com a categoria em que irá instruir; comprovante de conclusão de Ensino Médio (pelo menos); e certidão negativa de antecedentes criminais.

Já os veículos necessitam ter menos de 12 anos de fabricação, adesivos com a inscrição Autoescola, além de atender às condições de circulação, segurança e regularidade documental. Carros automáticos e elétricos são permitidos.

"O crescimento do número de instrutores autônomos é natural, diante das recentes mudanças na legislação trazidas pela CNH do Brasil. Antes, existia apenas uma forma de buscar o serviço de aulas práticas: por meio dos CFCs. Agora, qualquer instrutor que atenda aos critérios pode ser um autônomo", avalia o Detran-RS, por meio de nota.

Atualmente, os autônomos conseguem oferecer somente aulas para a categoria B, já que as pistas para prática de motocicletas são de propriedade dos CFCs. Embora busque uma solução para o impasse, o Detran-RS afirma que a procura pela habilitação de carros é maior em relação aos demais veículos.

O órgão também aponta que a maioria das pessoas segue tirando CNH por meio dos CFCs. Um levantamento, realizado a pedido da reportagem, mostra que, em junho, foram aplicadas 33.398 provas práticas de carro pelo Detran-RS.

Apenas 1,43% dos exames (478) foram cumpridos por alunos de instrutores autônomos, enquanto 98,57% dos testes (32.920) foram executados por estudantes dos centros de formação de condutores.

"Acreditamos que seja porque são empresas com estruturas consolidadas, com qualidade reconhecida pela população e capilaridade na maioria dos municípios do RS", diz a nota do Detran-RS.

"Nascemos para dar aula e queremos continuar"

Ana Paula dos Santos Bortoloto, 50 anos, e Daniela dos Santos da Cruz, 42, somam três décadas de experiência em CFCs, onde se tornaram amigas. Em junho, elas começaram a dar aulas de direção por conta própria, no bairro Cinquentenário.

Apostando na nova modalidade, a dupla de motoristas profissionais optou por dividir o investimento. Afinal, somente para adaptar um Fiat Uno com duplo comando de pedais e adesivagem e custear credenciamento e vistorias foram R$ 3,7 mil.

Dessa forma, as duas dividem o carro e compartilham a agenda de alunos todas as semanas.

— Eu trabalhei a vida toda em CFCs. Tínhamos na autoescola um índice de aprovação bem bom. Acho que nascemos para dar aula e queremos continuar como autônomas — sintetiza Ana Paula.

As aulas de direção têm obrigatoriamente a duração de 50 minutos. As motoristas costumam cobrar em média R$ 100 cada uma. Entretanto, o valor pode ser negociado conforme as pretensões de cada cliente.

— Estou com cinco alunos que buscam a primeira habilitação, mas muitos ainda acreditam que não fazemos o mesmo procedimento dos CFCs. As aulas são gravadas, trabalhamos em acordo com o Detran — acrescenta Daniela.

"A agenda está sempre cheia", comemora motorista Everton Pinto Dias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As mudanças na lei também proporcionaram novas oportunidades ao motorista profissional Everton Pinto Dias, 32. Ele já utilizava o carro particular para ajudar habilitados a terem mais confiança no volante desde 2024 e, em março deste ano, passou a guiar os que querem conquistar a CNH.

— Essa mudança foi a melhor coisa que aconteceu, agregou no meu serviço. Eu já tinha o duplo comando de pedais, mas não os adesivos e as certificações, que custaram uns R$ 2,6 mil. A parte do credenciamento foi a mais difícil, demora um pouco — comenta.

Uma das ferramentas utilizadas por Dias para captar clientes é as redes sociais. Em perfis no Instagram e no WhatsApp, ele publica conteúdos educativos e compartilha o progresso dos alunos que o contratam.

Desde que começou a atuar como instrutor autônomo, há quatro meses, Dias atendeu a 56 pessoas, sendo que aproximadamente 80% delas foram aprovadas no exame final.

— A agenda está sempre cheia. Tenho uma média de oito a 10 aulas por dia, incluindo os alunos que são habilitados — comemora.

Os instrutores também alugam o carro das aulas para a execução do teste final para a obtenção da CNH.

Valores para a primeira habilitação

No processo de primeira habilitação, o Detran-RS estabelece as taxas de R$ 413,58 (moto ou carro) e de R$ 510,86 (duas categorias, moto e carro ou ciclomotor e carro), que custeiam os exames médico e psicológico, as provas teórica e prática e a expedição da carteira.

O curso teórico, que vem antes, pode ser feito em um CFC ou online, gratuitamente, por meio do aplicativo CNH do Brasil.

Já as aulas práticas, em que o aluno efetivamente põe as mãos no volante, têm o preço definido por cada prestador de serviço, seja centro de formação ou autônomo — o aluno define qual irá contratar.

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