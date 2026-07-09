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Novas regras para CNH
Notícia

Número de instrutores autônomos de direção cresce mais de 150% em Caxias do Sul

Em todo o RS, quantidade de motoristas cadastrados no Detran-RS para dar aulas saltou de 232 para 453, uma elevação de 95,2% em três meses

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Luca Roth

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