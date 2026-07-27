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Número de acidentes de trabalho cresce 21,4% em um ano em Caxias do Sul; 19 pessoas morreram em 2025

O 27 de julho é lembrado como o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Dados foram compilados pelo MTE, e o setor da indústria de transformação representa quase 60% dos casos dos casos de acidentes

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Marcos Cardoso

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