Novo roteiro turístico reúne 39 empreendimentos no interior de Bento Gonçalves

unificação busca ampliar a visibilidade dos roteiros. Lucas Romano / Divulgação

Os roteiros Encantos de Eulália, Cantinas Históricas e Vale do Rio das Antas passam a integrar uma marca única em Bento Gonçalves, lançada nesta quarta-feira. Batizada de Vera Vista – Encantos, Vales e Histórias, a iniciativa reúne 39 empreendimentos turísticos dos distritos de Faria Lemos e Tuiuty, com a proposta de fortalecer a promoção conjunta da região.

Entre os empreendimentos participantes estão vinícolas, restaurantes, pousadas, agroindústrias, espaços de eventos, atrativos de turismo rural e de aventura, além de produtores de artesanato e alimentos coloniais.

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Segundo a presidente do Vera Vista, Alexandra Garbin, a unificação busca ampliar a visibilidade dos roteiros sem descaracterizar a identidade de cada um deles.

— Cada roteiro preserva sua história, suas características e sua essência, mas agora passamos a compartilhar uma identidade capaz de ampliar nossa visibilidade e fortalecer os empreendimentos — afirma.

De acordo com os organizadores, os três roteiros receberam cerca de 90 mil visitantes ao longo de 2025. Entre janeiro e maio deste ano, o fluxo chegou a 43,5 mil pessoas. Com a nova marca, a expectativa é atingir 100 mil visitantes até o fim de 2026.

A criação do Vera Vista foi desenvolvida em conjunto pelos empreendedores dos três roteiros, com apoio do Sebrae, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) Região Uva e Vinho e da Secretaria Municipal de Turismo de Bento Gonçalves.

O território abrangido pelo novo roteiro reúne 39 empreendimentos distribuídos em uma área de 147,13 quilômetros quadrados, distante entre cinco e 18 quilômetros da Pipa Pórtico. Além de vinícolas e restaurantes, o roteiro oferece experiências ligadas ao enoturismo, gastronomia, hospedagem, cicloturismo, trilhas, turismo de aventura e vivências no meio rural.

Confira os 39 empreendimentos