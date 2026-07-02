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Novo roteiro turístico reúne 39 empreendimentos no interior de Bento Gonçalves

Vera Vista integra os roteiros Encantos de Eulália, Cantinas Históricas e Vale do Rio das Antas em uma proposta de promoção conjunta do turismo

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Maria Fernanda Chaves

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