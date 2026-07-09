Geral

Fiscalização
Notícia

Nove novos controladores de velocidade serão instalados na BR-285 e BR-116, na Serra

Equipamentos serão posicionados em trechos das rodovias federais em Bom Jesus, Vacaria, Muitos Capões e Campestre da Serra

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS