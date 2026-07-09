Nove novos controladores de velocidade serão instalados na BR-285 e BR-116, na Serra

Definição dos pontos levou em conta levantamentos técnicos de engenharia de tráfego. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) irá instalar nove novos controladores eletrônicos de velocidade (CEV) em rodovias federais da Serra. Os equipamentos serão posicionados em trechos da BR-285 em Bom Jesus, Vacaria e Muitos Capões, e da BR-116, em Campestre da Serra.

A definição dos pontos levou em conta levantamentos técnicos de engenharia de tráfego. De acordo com o Dnit, foram considerados aspectos como histórico de acidentes, características das rodovias, volume de trânsito e a presença de acessos e transversais de pedestres.

A implantação dos aparelhos está em fase de elaboração de estudos, motivo pelo qual não há uma previsão definida para início da fiscalização do tráfego. Depois dessa fase, uma empresa contratada fará a instalação.

A maioria dos pardais fará o monitoramento do limite de 60 km/h. Os equipamentos serão colocados nos dois sentidos da BR-285 em Bom Jesus, Vacaria e Muitos Capões. Em Campestre da Serra, na BR-116, haverá apenas um.

Os dispositivos do tipo CEV são radares fixos que fiscalizam o limite de velocidade da rodovia e não possuem display. Eles são diferentes dos redutores eletrônicos de velocidade (REVs), conhecidos como lombadas eletrônicas, que exibem a velocidade do veículo e são fixados em locais onde há necessidade de redução pontual da velocidade.