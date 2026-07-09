Novas lombadas eletrônicas são instaladas na BR-470, em Veranópolis

Bruna Favero Pessin / Divulgação

Começaram a ser instaladas nesta semana novas lombadas eletrônicas na BR-470, no km 175, nas proximidades da Casa Saretta, no acesso de Veranópolis em direção a Bento Gonçalves. O limite de velocidade no trecho deverá ser de 50km/h.

A implantação ocorre por meio de uma parceria entre a prefeitura de Veranópolis e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e marca o retorno do equipamento ao trecho, que antigamente contava com redutor de velocidade.

Durante a execução dos trabalhos, o trânsito opera em meia pista, com desvio pela rua lateral. A orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem a sinalização e redobrem a atenção ao trafegar pelo local, garantindo a segurança das equipes e dos demais usuários da rodovia.