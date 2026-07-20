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Irmãs de coração
Notícia

No Dia do Amigo, caxienses mostram que entre cunhados também pode nascer uma amizade incondicional 

Histórias de três famílias da Serra mostram como laços criados pelo casamento podem se transformar em relações de confiança, cumplicidade e afeto para toda a vida.

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Andrei Andrade

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