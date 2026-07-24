Níveis dos rios baixam na Serra; confira como fica o tempo neste fim de semana

Após uma semana marcada por chuva intensa e elevação dos rios em diferentes pontos da Serra, a sexta-feira (24) começou com recuo nos níveis dos principais rios. A tendência é de estabilização das condições neste sábado (25), antes da volta da instabilidade prevista para domingo (26), conforme a Climatempo.

O Rio Taquari, em Santa Tereza, segue em queda e já está abaixo da cota de alerta, de nove metros. Conforme a plataforma Clima RS, do governo do Estado, o nível era de 6,78 metros na medição das 6h45min, oito centímetros abaixo da registrada uma hora antes.

Segundo a prefeitura de Santa Tereza, as vazões das barragens também continuam diminuindo. As equipes municipais seguem nesta sexta-feira os trabalhos de limpeza e recuperação das áreas atingidas pelas chuvas.

Em Caxias do Sul, o Rio Caí voltou ao nível de normalidade. Na estação da Linha Gonzaga, em Santa Lúcia do Piaí, o rio está em 1,58 metro. Já na estação de Nova Palmira, o nível baixou um centímetro na última hora e chegou a 2,02 metros.

Em Bento Gonçalves, o Rio das Antas permanece em nível de atenção para inundação, mas também apresenta recuo. Na estação da Linha José Júlio, o rio mede 8,26 metros, um centímetro a menos do que na medição anterior. Em Castro Alves, o nível caiu quatro centímetros e está em 2,80 metros.

A prefeitura de Bento Gonçalves informou que o nível do Rio das Antas na ponte que liga o município a Cotiporã diminuiu durante a manhã. Antes da liberação do trânsito, porém, será realizada uma avaliação técnica da estrutura por equipes da Defesa Civil e da engenharia.

Já em Cotiporã, a ponte sobre o Rio Carreiro, no acesso a Dois Lajeados, foi liberada para veículos de até 45 toneladas após nova vistoria técnica confirmar a segurança da estrutura.

A travessia por balsa entre Nova Roma do Sul e Nova Pádua, no Rio das Antas, segue interrompida devido ao nível elevado do rio.

Fim de semana de sol e volta da chuva

De acordo com a Climatempo, a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo relativamente estável na Serra nesta sexta. O dia será de muitas nuvens, com períodos de melhoria e pequena chance de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Em Caxias do Sul, a máxima deve chegar aos 19°C.

No sábado, o tempo fica firme, com variação de nebulosidade e períodos de sol. Não há previsão de chuva significativa, e o frio predomina nas primeiras horas da manhã. Em Caxias do Sul, as temperaturas variam entre 11°C e 20°C.

Já no domingo, a instabilidade retorna à região. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e há previsão de pancadas de chuva, que podem ser moderadas a fortes em alguns momentos. Pela manhã, também há possibilidade de formação de nevoeiro. Os termômetros devem oscilar entre 13°C e 22°C.

Próxima semana começa com mais chuva