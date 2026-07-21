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Vacina Caxias 
Notícia

Mutirão de vacinação vai ocorrer na Praça Dante e no Villagio, no sábado, em Caxias

Além disso, cinco das sete UBSs de horários estendidos estão sendo utilizadas também para imunização

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Marcos Cardoso

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