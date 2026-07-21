Mutirão de vacinação vai ocorrer na Praça Dante e no Villagio, no sábado, em Caxias

Preocupação é com a imunização contra influenza. Gisele Nozari / Divulgação

Chegando na quinta edição, o mutirão Vacina Caxias ganhará um novo ponto de imunização neste sábado (25). Além da Praça Dante Alighieri, a ação também ocorrerá no Shopping Villagio. Em ambos os locais atuarão servidores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que farão vacinas do calendário anual. Em caso de chuva, não haverá vacinação no Centro.

Na Praça, a ação será das 10h às 16h, enquanto no shopping, o posto que ficará ao lado da loja da Vivo, atuará das 13h às 18h.

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Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), nas quatro edições anteriores foram vacinadas 11 mil pessoas.

Em nota, a SMS alerta para os baixos índices de imunização contra a influenza. Das crianças de seis meses e menos de 6 anos, foram imunizadas 41,11% da meta de quase 28 mil. Dos idosos com mais de 60 anos, foram vacinados 50,8% do previsto, que chega a 92 mil. Em 2026, são 38 as mortes por causas respiratórias, sendo 13 por Influenza. Um tinha mais de 60 anos, nove acima dos 80 anos e três eram crianças.

Desde o começo de abril, cinco das sete UBSs de horários estendidos estão sendo utilizadas também para a vacinação. Antes, o atendimento terminava às 16h30min, e agora tem aumento de duas horas e meia, encerrando às 19h, tanto com as imunizações do calendário normal quanto da Influenza. São as UBSs Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado e Esplanada. Nos dias de semana, todas as unidades da cidade estão oferecendo as vacinas.