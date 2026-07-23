Mulher que filmou casa sendo levada pela água perde o pai no Rio Taquari um dia depois

Luiz Antônio Glanert, 70 anos, é o homem que morreu no Rio Taquari nesta quinta-feira (23) entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra. Ele também é pai de Adriana Glanert, a mulher que flagrou e filmou uma casa sendo levada pelo rio na quarta-feira (22).
Conforme Adriana, a família, que mora próximo à beira do rio, soube que um barco estava flutuando pelo Taquari. O pai e o irmão, então, foram até o rio para retirar o barco e guardá-lo até que os donos pudessem buscar.
O acidente aconteceu quando Glanert remava o pequeno barco em pé. Segundo Adriana, o irmão percebeu que o pai não estava bem e que, na sequência, ele caiu no rio. A família suspeita que ele tenha sofrido um mal súbito naquele momento.
O filho o resgatou e notou que o pai estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Glanert foi retirado da água, onde recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam na margem do rio. A morte dele foi constatada pelo Samu, após as forças de segurança chegarem ao local. Segundo Adriana, os médicos indicaram que a causa da morte não está relacionada com afogamento, mas sim ao mal súbito.
Natural de Santa Tereza, ele tinha perdido a casa na enchente de 2023. Em janeiro do ano passado, recebeu uma nova moradia, em Santa Tereza, da Fundação Caxias. Ele deixa dois filhos e uma neta.
A despedida de Glanert começa à meia-noite da sexta-feira (24), com posterior sepultamento no Cemitério da Comunidade de Santa Bárbara, em São Valentim do Sul, às 15h.