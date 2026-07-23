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Mulher que filmou casa sendo levada pela água perde o pai no Rio Taquari um dia depois

Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), quando Luiz Antônio Glanert estava em um pequeno barco com o filho

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