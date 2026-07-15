Mulher morre após ser atropelada na RS-324, em Paraí

Uma mulher morreu após ser atropelada na RS-324, em Paraí, na Serra, no início da noite desta terça-feira (15). Neusa Bonotto Silvestri, 63 anos, foi atingida por um Toyota Yaris, de Nova Prata, no km 266 da rodovia.

Segundo a polícia rodoviária da Brigada Militar (BM), o carro trafegava no sentido Paraí-Nova Araçá e a mulher atravessava a pista quando o atropelamento teria acontecido, por volta das 18h45min.

Neusa, que era natural de Nova Araçá, mas morava em Paraí, chegou a ser socorrida pelo Samu.

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O motorista do Yaris, um homem de 41 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo para a presença de álcool no organismo. O carro foi removido a um guincho de Nova Bassano.