Geral

Na Serra
Notícia

Mulher morre após ser atropelada na RS-324, em Paraí

Vítima tinha 63 anos e foi atingida por um Toyota Yaris, no km 266 da rodovia

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS