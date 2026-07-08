Mulher fica gravemente ferida após atropelamento em Carlos Barbosa

Uma mulher de 75 anos ficou gravemente ferida após um atropelamento em Carlos Barbosa. O acidente foi por volta das 9h30min entre as ruas Humberto Accorsi e Vinicius de Moraes, segundo os Bombeiros Voluntários.

No local do acidente, testemunhas teriam relatado aos órgãos de segurança que a vítima estava caída sobre a via quando um veículo que trafegava pelo trecho passou sobre ela e deixou o local sem prestar socorro.

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A mulher recebeu os primeiros atendimentos das equipes de emergência e foi encaminhada ao hospital, onde permaneceu em estado grave, com necessidade de transferência para uma unidade de maior complexidade.

Após buscas nas proximidades, a Brigada Militar realizou o registro da ocorrência junto à Polícia Civil. Durante os procedimentos, o veículo suspeito e a condutora compareceram espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.