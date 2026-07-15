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Após denúncia
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Mulher é presa em Caxias do Sul por vender medicamento para emagrecimento de marca proibida no Brasil

Polícia Civil apreendeu 48 ampolas de tirzepatida vindas do Paraguai em estabelecimento no bairro Sanvitto. Local também foi interditado por realizar bronzeamento artificial

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Luca Roth

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