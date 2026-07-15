Mulher é presa em Caxias do Sul por vender medicamento para emagrecimento de marca proibida no Brasil

Marca Lipoless tem venda proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Polícia Civil / Divulgação

Um estabelecimento de Caxias do Sul foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil nesta terça-feira (14) por comercialização ilegal de substância utilizada para controle da diabetes e obesidade. Foram apreendidas 48 ampolas sem procedência contendo tirzepatida da Lipoless, marca paraguaia que tem venda proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a delegada Thais Norah Postiglione, a gerente do empreendimento, uma mulher de 41 anos, foi presa em flagrante. Ela foi autuada por falsificação, corrupção e adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Os agentes recolheram, ainda, 168 marmitas com data de validade vencida, que estavam armazenadas em um freezer. A suspeita relatou à polícia que os produtos seriam para "consumo próprio". O alimento estragado foi descartado.

A ação aconteceu após denúncia e em conjunto com a Vigilância Sanitária, que verificou o uso de quatro câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos, outra atividade que é proibida.