Motociclista morre em acidente na RS-235, em Canela

Um motociclista de 48 anos, identificado como Cristiano de Lara, morreu após um acidente de trânsito na RS-235, em Canela, na madrugada deste sábado (4). De acordo com o Comando de Polícia Rodoviário da Brigada Militar, o caso aconteceu por volta das 4h no km 41 da rodovia estadual.