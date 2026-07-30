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Morre Nivaldo Tolotti, fundador do tradicional Restaurante Andrea em Caxias do Sul 

A morte foi comunicada pelas redes sociais do restaurante nesta quinta-feira (30). Ele deixa a esposa, quatro filhos, netos e bisneto

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Renata Oliveira Silva

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