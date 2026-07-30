Morre Nivaldo Tolotti, fundador do tradicional Restaurante Andrea em Caxias do Sul 

O prato mais pedido no restaurante de Nivaldo era o "Filé à Moda Felipão", criado em homenagem ao técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 2002, Luiz Felipe Scolari, que era cliente do espaço. Porthus Junior / Agencia RBS

Nivaldo Tolotti, fundador do tradicional Restaurante Andrea, no bairro Pio X em Caxias do Sul, morreu aos 90 anos nesta quinta-feira (30). Ele deixa a esposa, quatro filhos, netos e bisneto. O velório ocorre a partir das 9h desta sexta-feira (31), no Memorial Capelas São José.

O comunicado da sua morte foi publicado nas redes sociais do restaurante. A família, que administra o espaço, lamentou a morte do patriarca.

"Mais do que o idealizador desta casa, ele foi o nosso grande mestre. Sua dedicação incansável, seu trabalho e sua paixão por servir construíram este legado de 55 anos de história. O restaurante sempre foi a extensão da vida dele, e cada cliente que por aqui passou ajudou a construir esse sonho. Agradecemos de coração por todo o carinho e pelas orações neste momento. A essência e os ensinamentos do nosso pai continuarão vivos na nossa família, em cada prato que servimos e na alma do Restaurante Andrea".

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Nivaldo era natural de Nova Milano, interior de Farroupilha, mas sua família se mudou para Caxias do Sul ainda em 1937, quando ele tinha um ano. Em sua biografia, publicada em 2024 pela Legado Histórias de Vida, ele contou sobre a infância, quando ele e o irmão aprenderam a pescar e a caçar passarinhos para poderem se alimentar. No entanto, isso acabou definindo o futuro do empresário.

Aos 11 anos, em 1947, Nivaldo preparou uma passarinhada com polenta para Maria Tonini, proprietária do Armazém Tonini, em Caxias do Sul. Ela se apaixonou tanto pelo tempero das aves que chamou o menino para morar e trabalhar com ela. Foi assim que começou a atuar na área. Primeiro administrando o espaço da família Tonini, depois o bar que criaram no lugar na década de 1960, seguido do bar Fujama Drink, outro espaço que ficou sob seu comando.

Porém, foi só em 1971 que Nivaldo fundou, em sociedade com o amigo de infância Remi Colatto, a Lancheria Andrea, que depois se tornou o Restaurante Andrea. O nome foi em homenagem à filha do sócio e já era popular desde o começo por unir as clientelas dos outros estabelecimentos administrados por Tolotti.

Atualmente, com 55 anos de atividades, o Restaurante Andrea, é conhecido pelas massas, filés e pela polenta com molho de codorna. O prato mais pedido até hoje é o Filé à Moda Felipão, criado em homenagem ao técnico da Seleção Brasileira de Futebol de 2002, Luiz Felipe Scolari, que foi cliente do estabelecimento quando morou em Caxias do Sul.



