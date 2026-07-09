Morre, aos 96 anos, frei Dorvalino Sorgatto, autor do hino de André da Rocha

Segundo a Província dos Freis Capuchinhos, frei Dorvalino gostava de cuidar de hortas, dedicar-se às leituras e exercitar seu lado poético. Província dos Capuchinhos do RS / Divulgação

Morreu na noite desta quarta-feira (8), aos 96 anos, o frei capuchinho Dorvalino Sorgatto. Ele estava internado no Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul. Natural de Protásio Alves, na Serra, o religioso teve uma trajetória ligada à região, com passagens por municípios como Flores da Cunha, André da Rocha, Ipê e, nos últimos anos, Caxias.

Um dos legados deixados por frei Dorvalino é o hino oficial de André da Rocha, município onde atuou como pároco por 11 anos, entre 1981 e 1992. A composição reúne versos que destacam as belezas naturais da cidade, a cultura local e o sentimento de esperança da comunidade.

O velório ocorre na capela da Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul. A missa de despedida será realizada às 16h desta quinta-feira (9), seguida do sepultamento no Memorial dos Capuchinhos, anexo à Igreja Imaculada Conceição, no bairro Rio Branco.

Filho de Luiz Sorgato e Maria Bertoldo, frei Dorvalino iniciou a formação religiosa ainda jovem. Entre 1943 e 1951, estudou nos seminários de Veranópolis, Ipê, Marau e Ijuí. O período foi interrompido em 1950, quando realizou o noviciado e fez a profissão dos votos religiosos em 11 de fevereiro de 1951, em Flores da Cunha.

Na sequência, entre 1952 e 1959, cursou filosofia e teologia nos conventos de Garibaldi e Porto Alegre. Antes mesmo da conclusão dos estudos teológicos, foi ordenado sacerdote em 21 de dezembro de 1957, na matriz Santo Antônio, em Porto Alegre, pelo então arcebispo dom Vicente Scherer.

Após a ordenação, frei Dorvalino passou duas décadas dedicadas à missão religiosa fora do Estado. Entre 1960 e 1980, atuou no Mato Grosso e em Goiás, exercendo funções como missionário, pároco, formador e reitor de seminário. Nesse período, trabalhou em comunidades de Rio Verde, Aparecida do Taboado, Hidrolândia, Caldas Novas, Goiânia e Jaraguá.

O retorno ao Rio Grande do Sul ocorreu em 1981, quando reassumiu atividades pastorais na Serra. Primeiro, como pároco em André da Rocha, onde permaneceu até 1992. Depois, entre 1993 e 2000, atuou na Paróquia de Segredo/Ipê. De 2001 a 2009, foi vigário paroquial em Ijuí.

Além da atuação religiosa, frei Dorvalino também cultivava a escrita e a poesia. Segundo a Província dos Freis Capuchinhos, gostava de cuidar de hortas, dedicar-se às leituras e exercitar seu lado poético.

Entre 2010 e 2024, viveu em Porto Alegre, nas fraternidades Mãe de Deus e São Lucas, dedicando-se à Pastoral da Bênção na Paróquia Santo Antônio do Partenon e aos serviços comunitários. Também atuou como capelão do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica (PUCRS) entre 2012 e 2022.