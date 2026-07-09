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Morre, aos 96 anos, frei Dorvalino Sorgatto, autor do hino de André da Rocha

Natural de Protásio Alves, religioso capuchinho teve formação em cidades da Serra e atuação missionária no Centro-Oeste brasileiro

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Pablo Ribeiro

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