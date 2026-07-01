Morre aos 90 anos frei capuchinho Luiz Costella, que dedicou mais de seis décadas ao sacerdócio no RS

Frei capuchinho Luiz Costella. Arquivo pessoal / Reprodução

Morreu na manhã desta quarta-feira (1º), aos 90 anos, o frei capuchinho Luiz Costella. Natural de Fagundes Varela, então distrito de Veranópolis, ele estava internado nas últimas semanas devido a complicações de saúde e, nos últimos dias, permanecia entubado, sem apresentar recuperação.

O velório ocorre a partir do fim da tarde desta quarta-feira na capela da Casa São Frei Pio, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. A celebração de despedida será às 10h desta quinta-feira (2), no mesmo local. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Memorial dos Capuchinhos, em Caxias do Sul.

Filho de Modesto Costella e Dosolina Cristofoli Costella, ingressou no Seminário de Veranópolis em 1947. Fez a profissão dos votos religiosos na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em 1956, estudou Filosofia na atual Unijuí e Teologia no Convento São Lourenço de Bríndisi, em Porto Alegre. Foi ordenado sacerdote em 12 de julho de 1964, na Paróquia Santo Antônio, em Caxias do Sul.

Leia Mais Vai nevar na Serra? Saiba qual a previsão para a região diante da nova onda de frio intenso

Ao longo de mais de 60 anos de ministério, exerceu diferentes funções em comunidades do Rio Grande do Sul. Foi vigário paroquial, pároco, mestre de noviços, diretor da Rádio Alvorada e atuou em cidades como Marau, Santa Maria, Porto Alegre, Passo Fundo, Bagé, Pelotas, Canoas e Vila Flores.

Em Roma, foi ouvinte no curso de Pedagogia Vocacional na Universidade Salesiana. Retornando ao Rio Grande do Sul, em Pelotas, foi vigário paroquial, vice-mestre do Noviciado (1999) e mestre (2000 a 2002). Em Canoas (Mathias Velho) também atuou na formação e na pastoral.

Entre 2006 e 2008, também trabalhou na formação religiosa e na missão da Vice-Província Madre del Divino Pastor, na República Dominicana. Em 1998 e 1999, participou do curso de Pedagogia Vocacional na Universidade Salesiana, em Roma. Retornando à Serra, foi capelão do Mosteiro das Clarissas Capuchinhas e capelão hospitalar em Flores da Cunha (2015-2017). Seguiu como vigário paroquial em Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Camargo e em Marau.