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Morre aos 90 anos frei capuchinho Luiz Costella, que dedicou mais de seis décadas ao sacerdócio no RS

Entre outras funções, ele foi capelão hospitalar em Flores da Cunha de 2015-2017. Desde 2024, residia na Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul

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