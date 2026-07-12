Morre, aos 86 anos, Vilso Néspolo, pai do vice-prefeito de Caxias do Sul

Vilso Néspolo ao lado do filho Edson, vice-prefeito de Caxias do Sul. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Morreu neste domingo (12) Vilso Néspolo, pai do vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo. Vilso tinha 86 anos e estava hospitalizado. A causa da morte não foi informada.

Vilso nasceu em Concórdia, em Santa Catarina, e mudou-se aos 38 anos para Caxias do Sul em busca de trabalho. Casado com Zoleide, deixa cinco filhos: Edson, Eloá, Carla, Cassia e Daniela, além de oito netos.

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A filha Eloá o define como um homem trabalhador e um grande leitor:

— Embora ele não tenha conseguido estudar muito, era uma pessoa muito lúcida, inteligente, um leitor ávido. Lia, regularmente, uma revista por semana, além de livros, era uma pessoa que sempre esteve antenada com o que estava acontecendo no mundo. Sempre foi uma pessoa de família. No ano de 1978, quando ele veio morar em Caxias do Sul por oportunidade de trabalho, o objetivo dele era maior. Ele queria que os filhos tivessem a oportunidade de ter acesso a ensino superior, uma oportunidade que ele não teve — diz.

Para o filho Edson, o pai foi um exemplo de esforço, luta pelos filhos e de paternidade.

— Quando eu tinha 13 anos, ele recebeu uma proposta para trabalhar em Caxias, como muitos que vêm de fora, e a cidade oferece oportunidades. Da forma simples e sempre muito decente, liderou a criação de cinco filhos. Uma coisa que eu lembro com carinho é o esforço para que a gente estudasse, a valorização dessa parte de estudo, de cultura. Ele sempre foi o exemplo para todos — orgulha-se o vice-prefeito.

O velório tem previsão de início para as 14h deste domingo na Capela A do Memorial São José. O sepultamento está marcado para segunda-feira (13), às 10h30min, no Cemitério Vila Maestra.