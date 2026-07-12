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Morre, aos 86 anos, Vilso Néspolo, pai do vice-prefeito de Caxias do Sul

Sepultamento será às 10h30min de segunda-feira (13), no Cemitério Vila Maestra

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Gabriela Alves

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