Morre, aos 78 anos, Ivan José Migliorini, ex-diretor do La Salle Caxias

Ele dedicou a maior parte da sua trajetória a Direção de colégios do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs. Marina Severo / Divulgação

Morreu na manhã desta quarta-feira (22), em Porto Alegre, o irmão Ivan José Migliorini. Nascido em Xanxerê (SC) em 10 de novembro de 1947, era filho de Antônio Migliorini e Lídia Ravazzio Migliorini, e dedicou a maior parte da sua trajetória à direção de colégios do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs.

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Dentre eles, o La Salle Caxias, onde exerceu o cargo de diretor em duas oportunidades: de 1999 até 2005 e depois de 2010 até 2026. Além disso, foi reitor UniLasalle, em Canoas, de 2006 a 2009.