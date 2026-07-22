Morre, aos 78 anos, Ivan José Migliorini, ex-diretor do La Salle Caxias

Morreu na manhã desta quarta-feira (22), em Porto Alegre, o irmão Ivan José Migliorini. Nascido em Xanxerê (SC) em 10 de novembro de 1947, era filho de Antônio Migliorini e Lídia Ravazzio Migliorini, e dedicou a maior parte da sua trajetória à direção de colégios do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs.
Dentre eles, o La Salle Caxias, onde exerceu o cargo de diretor em duas oportunidades: de 1999 até 2005 e depois de 2010 até 2026. Além disso, foi reitor UniLasalle, em Canoas, de 2006 a 2009.
O velório será dividido em dois locais: o primeiro será nesta quarta-feira (22), a partir das 14h, no Colégio La Salle Caxias, com celebração às 16h. Já na quinta-feira (23), será na Capela 8 do Cemitério São Vicente, em Canoas, com início às 8h30min. A missa começará às 10h30min, seguida do sepultamento.