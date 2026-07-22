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Notícia

Morre, aos 78 anos, Ivan José Migliorini, ex-diretor do La Salle Caxias

Ele dirigiu o colégio em dois períodos e foi reitor da UniLasalle, em Canoas

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Augusto Martins

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