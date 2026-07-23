Morre a mãe do prefeito de Gramado, Nestor Tissot

Ela estava morando na Clínica Santa Ana, em Nova Petrópolis. Prefeitura de Gramado / Divulgação

Morreu na manhã desta quinta-feira (23) Camilla Tissot, mãe do prefeito de Gramado, Nestor Tissot. O falecimento foi decorrente de causas naturais.

Nascida em 5 de setembro de 1929, Camila tinha 96 anos e estava morando na Clínica Santa Ana, casa geriátrica localizada em Nova Petrópolis. Ela deixa os filhos Nestor, Moacir, Maria e Clair, além de 5 netos e 6 bisnetos.

O velório ocorre a partir das 12h, na Capela Mortuária São Luiz, no bairro Várzea Grande, em Gramado. Após, às 17h, acontece o sepultamento.