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Moradores do interior de Canela relatam problemas em estradas de seis comunidades

Prefeitura alegou que recebeu pedido do grupo e está fazendo levantamento de danos e organizando as obras prioritárias 

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