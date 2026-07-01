Moradores do interior de Canela relatam problemas em estradas de seis comunidades

Grupo de moradores questiona a situação de estradas no interior de Canela. Gabriel Borges Camargo / Arquivo pessoal

As más condições de estradas no interior de Canela, na Região das Hortênsias, tem mobilizado moradores de diferentes comunidades. No início de junho, um grupo se reuniu com o vice-prefeito Gilberto Tegner para tratar de problemas. No entanto, seguem aguardando ações.

Um dos envolvidos, Gabriel Borges Camargo, conta que na Linha Benetti, onde mora, as estradas estão com buracos e a vegetação cresce nas laterais, tornando o trajeto perigoso. Moradores da Linha Chapadão, Linha São João, Linha São Paulo, Canastra e Manjolo estariam enfrentando dificuldades semelhantes.

— Em junho protocolamos pedidos de patrolamento e roçadas, mas não fomos atendidos. Estivemos na prefeitura no dia 11 de junho e conversamos com o vice-prefeito. Ele nos pediu oito dias para tentar arrumar uma solução e marcar uma reunião com o prefeito. Até então estamos sem resposta — relata.

Camargo também alega problemas no transporte escolar. Conforme ele, o veículo que leva os alunos tem dificuldades de circular pelas estradas.

Segundo ele, o grupo buscou a secretaria de obras da cidade. O órgão teria alegado estar com maquinário estragado e não ter horas-máquina para atender ao serviço.

Procurada, a prefeitura de Canela informou que a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer não registrou problemas no transporte escolar relacionados às condições das vias.

Estradas da Linha Chapadão, no interior de Canela, apresentam buracos. Gabriel Borges Camargo / Arquivo pessoal

Já a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura começou o levantamento técnico dos trechos afetados, dos serviços necessários e dos respectivos custos.

Após essa etapa ser finalizada, a prefeitura irá definir as ações prioritárias para a execução. No entanto, a nota enviada não informa a data prevista para o início das obras.

O planejamento das obras será apresentado aos moradores em uma nova reunião, que será agendada pela própria prefeitura, em data ainda não informada.

Confira a nota na íntegra:

A demanda apresentada pelos moradores do interior está sendo tratada com atenção pela Administração Municipal de Canela. Após a reunião realizada com o vice-prefeito, a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura iniciou o levantamento técnico dos trechos e dos serviços necessários em cada localidade, incluindo a estimativa dos custos das intervenções. Esse trabalho também contempla a análise da disponibilidade orçamentária e os ajustes necessários para viabilizar a execução das melhorias. Concluída essa etapa, serão definidos os serviços que serão executados em cada trecho, de acordo com as prioridades identificadas e o planejamento da Secretaria.

Paralelamente, a Prefeitura está organizando uma nova agenda com os representantes das comunidades para apresentar o planejamento das intervenções, esclarecer as etapas previstas e manter o diálogo permanente com os moradores.