Moradores de Gramado ganham novas linhas de transporte coletivo e passagens a R$ 4 a partir deste sábado

O transporte público de Gramado terá 24 novos ônibus. Reprodução Instagram @prefeituradegramado / Divulgação

A partir deste sábado (1º), os moradores de Gramado terão novas linhas de transporte urbano coletivo e passagens a R$ 4. Ao todo serão 12 novas rotas — de um total de 26 linhas — contemplando Centro, bairros e localidades do interior, com ampliação de horários, inclusive no turno da noite. A ampliação também busca aumentar de 3,3 mil passageiros diários para 7,5 mil.

Conforme a assessoria da prefeitura, esta é a primeira vez que o funcionamento do transporte foi licitado. O trabalho de transição está sendo realizado em parceria entre a Administração Municipal e a empresa Gramado Transporte Público. Além disso, a nova concessão permitiu uma redução no valor das passagens, dos atuais R$ 4,90 para R$ 4, a partir deste sábado.

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Quais são as novidades

Entre as novidades está a reativação das linhas Pórtico 1 e 2/Prinstrop; bairro Casagrande; bairro Jardim; localidades Campestre do Tigre/Linha Marcondes; além da implementação de 20 horários/dia para atender a demanda do bairro Carniel. Para conferir o novo itinerário, acesse o site da prefeitura. Já a quilometragem/mês passará dos atuais 70 mil para 106 mil quilômetros.

Além disso, o transporte público de Gramado terá 24 novos ônibus — Modelo Torino Mercedes Benz Euro 6, e um micro-ônibus modelo Marcopolo Sênior Urbano, todos equipados com ar-condicionado. Dez novos ônibus já foram entregues, sendo que quatro novos veículos entrarão em operação em 2027 e mais 10 veículos em 2028.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Trânsito, Transportes e Fiscalização, Tiago Procópio, atualmente, 3,3 mil passageiros utilizam o serviço diariamente e o objetivo é alcançar a marca de 7,5 mil passageiros por dia, tornando a operação autossuficiente. Para isso, serão agregadas novas tecnologias como a implantação de sistema com bilhetagem eletrônica, através do Cartão Nosso Transporte Público, com reconhecimento facial.

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Aplicativo com acompanhamento em tempo real

O trabalho de cadastramento dos usuários se iniciou neste mês de julho e, até quarta-feira (22), cerca de 2,5 mil pessoas já haviam sido cadastradas. Vale ressaltar que as passagens impressas continuarão válidas por 60 dias após o início da operação.