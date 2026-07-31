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Trânsito urbano
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Moradores de Gramado ganham novas linhas de transporte coletivo e passagens a R$ 4 a partir deste sábado

Ao todo, 12 novas linhas passam a operar com tarifa reduzida e ampliação dos horários noturnos. A frota foi atualizada

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