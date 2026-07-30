Moradores de Caxias serão preparados para eventuais emergências em barragens com rotas de fuga e sistema de alerta

Complexo abastece nove bairros de Caxias do Sul e está localizado no bairro Fátima, próximo ao Jardim Botânico. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) apresentou, na manhã desta quinta-feira (30), a primeira fase do Plano de Ação de Emergência (PAE) das barragens da autarquia. Previsto em lei, o documento estabelece procedimentos para orientar a atuação em situações hipotéticas de emergência e começa a ser implantado como projeto-piloto no Complexo Dal Bó, em Caxias do Sul.

Segundo a engenheira civil do Samae, Maísa Trevisan Antunes, o plano foi elaborado com base em estudos que simulam cenários de uma eventual ruptura de barragens. A partir dessas simulações, foram definidos os possíveis impactos, as chamadas Zonas de Autossalvamento (ZAS), que são áreas que podem ser atingidas primeiro, além das rotas de fuga e dos pontos de encontro para a população.

A primeira etapa será concentrada no Complexo Dal Bó porque as barragens da região (São Paulo, São Pedro e São Miguel) têm a maior área de autossalvamento entre os reservatórios administrados pelo Samae, abrangendo cerca de nove mil pessoas. Conforme Maísa, a intenção é utilizar a iniciativa como projeto-piloto para avaliar o tempo necessário de implantação antes de expandir o trabalho às demais barragens da autarquia.

— O plano de ação de emergência é previsto por lei e contempla estudos com simulações de situações hipotéticas. A partir desses estudos, foi feito o mapeamento das áreas que poderiam ser atingidas e das zonas de autossalvamento de cada barragem. Começamos pelo Complexo Dal Bó porque concentra a maior população nessas áreas e queremos desenvolver um trabalho de educação ambiental para que as pessoas saibam como agir em uma situação de emergência — explica.

Além das ações educativas, o Samae prepara a instalação de placas de sinalização indicando rotas de fuga e pontos de encontro. Também está prevista, após o processo licitatório, a implantação de um sistema de sirenes, que será utilizado tanto em simulados quanto em eventuais situações reais de emergência.

Antes da definição desses trajetos, a comunidade será chamada a participar do processo. Conforme a engenheira, o objetivo é validar se as rotas planejadas são realmente eficientes e receber sugestões dos moradores, trabalho que será realizado em conjunto com a Defesa Civil.

Para facilitar esse processo, a área de abrangência do Complexo Dal Bó foi dividida em sete grupos. A organização levou em conta o tempo estimado que uma eventual onda de inundação levaria para alcançar cada região, conforme os estudos técnicos. As áreas mais próximas à barragem, onde o tempo de resposta seria menor, foram agrupadas separadamente, enquanto os demais setores foram organizados conforme o tempo previsto para a chegada da água e as características de cada local, incluindo áreas residenciais e industriais.

A primeira reunião comunitária está marcada para 12 de agosto, às 19h, no Centro Comunitário do bairro Fátima Alto. O encontro será destinado ao Grupo 1, formado pelos moradores da área localizada logo abaixo da barragem, entre a região do bairro Fátima e o tanque da Hyundai.

Trabalho conjunto

O plano será executado em parceria entre o Samae e a Defesa Civil de Caxias do Sul. Enquanto a autarquia ficará responsável pelas ações relacionadas às barragens e à comunicação com a população, a Defesa Civil atuará na preparação das comunidades para uma eventual evacuação.

Diretor-presidente do Samae, Edson da Rosa, e o coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente Armando da Silva, embora a possibilidade de rompimento seja considerada muito improvável, os eventos climáticos extremos exigem planejamento antecipado.

— Nós vamos atuar principalmente na parte de evacuação, treinamento, rotas de fuga, zonas de autossalvamento e pontos de encontro. Um rompimento é muito improvável, mas a situação climática tem nos surpreendido cada vez mais e precisamos estar preparados para esse tipo de cenário — afirma.

O coordenador destaca que a principal finalidade do PAE é capacitar os moradores para que saibam como agir imediatamente diante de um eventual acionamento de emergência, antes mesmo da chegada das equipes de resposta.