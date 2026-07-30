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Moradores de Caxias serão preparados para eventuais emergências em barragens com rotas de fuga e sistema de alerta

Complexo Dal Bó é o primeiro a receber o Plano de Ação de Emergência, do Samae que também prevê sinalização e simulados com a comunidade

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Pablo Ribeiro

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