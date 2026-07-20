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Moradores da Serra já podem escolher projetos da Consulta Popular 2026; veja como votar

São cinco iniciativas concorrendo a R$ 1,8 milhão. O valor será dividido proporcionalmente entre os três projetos mais votados 

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