Moradores da Serra já podem escolher projetos da Consulta Popular 2026; veja como votar

A partir desta segunda-feira (20) até 26 de julho a população gaúcha pode escolher projetos que vão ganhar recursos da Consulta Popular no próximo orçamento do governo do Estado. Para os moradores da Serra gaúcha, são cinco iniciativas concorrendo.

Os projetos escolhidos foram discutidos em uma audiência pública organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Regional da Serra (Corede Serra). Das sete propostas apresentadas, cinco foram selecionadas:

Casa de Acolhimento Regional para proteção integral das Crianças e Adolescentes. Abrangência: Regional; Área: Desenvolvimento Social

para proteção integral das Crianças e Adolescentes. Abrangência: Regional; Área: Desenvolvimento Social Implantação do Sistema Regional de Sinalização Turística em Territórios Turísticos Consolidados e em Consolidação. Abrangência: Regional; Área: Turismo

em Territórios Turísticos Consolidados e em Consolidação. Abrangência: Regional; Área: Turismo Fortalecimento da Agricultura Familiar Regional do Produtor Rural . Abrangência: Bento Gonçalves; Área: Desenvolvimento Rural

. Abrangência: Bento Gonçalves; Área: Desenvolvimento Rural Infância protegida e inclusiva : implantação de um Parque Inclusivo para brincar, viver e conviver. Abrangência: Farroupilha; Área: Desenvolvimento Urbano

: implantação de um Parque Inclusivo para brincar, viver e conviver. Abrangência: Farroupilha; Área: Desenvolvimento Urbano Respeito que protege: esporte e educação contra a violência. Aquisição de equipamentos para uso em eventos/capacitações e campanhas de sensibilização. Abrangência: Bento Gonçalves; Área: Secretaria da Mulher.

Desses cinco, os três mais votados pela população da Serra gaúcha receberão recursos de maneira proporcional. O projeto mais votado receberá cerca de R$ 754 mil para ser desenvolvido; o segundo e terceiro terão R$ 565,7 mil cada para execução. O montante total do Orçamento do Estado destinado à Serra é de R$ 1.885.714,29, mesmo valor previsto no ano passado.

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Como votar

A votação pode ser realizada pelo portal da Consulta Popular ou pelo WhatsApp da GurIA, assistente virtual do portal rs.gov.br , no número (51) 3210-3939. Pelo WhatsApp, basta enviar a mensagem "Quero votar na Consulta Popular".

ou pelo WhatsApp da GurIA, assistente virtual do , no número (51) 3210-3939. Pelo WhatsApp, basta enviar a mensagem "Quero votar na Consulta Popular". Para participar, o eleitor deverá acessar o sistema com uma conta gov.br nos níveis bronze, prata ou ouro, todos habilitados para a votação. A orientação é conferir a senha de acesso, atualizar os dados cadastrais e testar o login antes do período de votação.

Caso a verificação em duas etapas esteja ativada na conta gov.br, será necessário desativá-la temporariamente durante o acesso ao sistema de votação.

Projetos já contemplados

Na Serra, onde nos últimos cinco anos 16 projetos foram contemplados com o montante de R$ 7,8 milhões, as transformações evidenciam como as comunidades crescem através de projetos que elas próprias pensam e escolhem.

Um desses casos se materializa na criação da Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti), entidade que deu origem à Encosta do Vinho, responsável pela estruturação da Rota Enoturística da Serra Gaúcha. Eleito pela comunidade regional como prioritário em 2021, o projeto nasceu a partir de um estudo desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul, financiado com recursos de cerca R$ 90 mil da Consulta Popular.

Outro projeto viabilizado é o Hub de Inovação Regional. A proposta do Inova Bento, contemplado em 2023 com R$ 432,1 mil, busca fortalecer a cultura da inovação e do empreendedorismo entre os jovens, preparando as próximas gerações para os desafios do desenvolvimento regional.