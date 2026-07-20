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Mais do que um jogo: xadrez ajuda estudantes da Serra a desenvolver raciocínio, concentração e paciência

Projetos em Farroupilha e Caxias do Sul mostram como a modalidade contribui para o desenvolvimento do raciocínio, da concentração e de habilidades socioemocionais

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Maria Eduarda Panizzi

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