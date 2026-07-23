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Saúde feminina
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Mais de 1,8 mil mulheres receberam implante contraceptivo gratuito pelo SUS em Caxias no primeiro semestre; entenda como funciona o método

O Implanon é colocado em mulheres entre 14 e 49 anos, que antes precisam passar pelas unidades básicas de saúde. Segundo ginecologista, atualmente ele é considerado o mais eficaz no mercado

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Gabriela Alves

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