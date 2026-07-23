Mais de 1,8 mil mulheres receberam implante contraceptivo gratuito pelo SUS em Caxias no primeiro semestre; entenda como funciona o método

Mais de 1,8 mil mulheres colocaram Implanon pelo SUS em Caxias no primeiro semestre. Alexia Casara / Divulgação

No primeiro semestre de 2026, mais de 1,8 mil mulheres caxienses colocaram o contraceptivo Implanon pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a secretaria Municipal de Saúde (SMS), Caxias é a cidade no país que mais colocou o método, levando-se em conta a proporção da população e em comparação com outros municípios do mesmo porte.

Os contraceptivos são colocados gratuitamente em mulheres entre 14 e 49 anos, que antes precisam passar pelas unidades básicas de saúde (UBS) de referência para exames e agendamentos.

A maior parte dos Implanons (1,1 mil) foi colocada diretamente nas UBSs, 273 deles foram implantados no Centro Especializado em Saúde (CES) e 506 em hospitais. Os locais de aplicação, segundo a prefeitura, variam: para o implante pós parto, as puérperas já saem da maternidade dos hospitais parceiros da SMS com o método anticoncepcional ativo; já as aplicações no CES foram em mulheres que já estavam há mais tempo na lista de espera; a partir de agora os atendimentos ocorrem nas UBS.

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O Implanon é um implante hormonal subdérmico, normalmente colocado no braço. Com durabilidade de três anos, em clínicas particulares pode custar até R$ 3 mil (o implante e a aplicação). Após a aplicação, ele libera, por nanopartículas, a progesterona, que vai atuar na corrente sanguínea.

Na maior parte dos casos, cerca de 33%, as mulheres mantém a menstruação regulada uma vez por mês; cerca de 22% param totalmente os sangramentos e 17% ficam com sangramentos irregulares. Motivo que, segundo a médica ginecologista, faz com que uma em cada 10 mulheres retire o Implanon antes dos três anos.

Método mais eficaz no mercado

Surgido na Europa, em 1998, o Implanon foi liberado pela Anvisa, no Brasil, em 2001, e começou a ser comercializado em 2002. Conforme a médica ginecologista Erica Rosa Salet, o método inibe a ovulação, engrossa o muco endocervical no colo do útero e afina o endométrio e, por isso, é considerado o mais eficaz no mercado.

O Implanon é o método mais eficaz contra a gravidez disponível no mercado, explica a ginecologista Erica Salet. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Se tudo falhar e, ainda assim, essa mulher ovular, o espermatozoide não tem onde implantar. Na taxa de falha dos métodos, hoje, no mundo, ele é o mais eficaz — diz.

A caxiense Joali Ariana Boeira, de 31 anos, foi uma das mulheres contempladas com a colocação do método via SUS. Antes, ela aplicava injeções contraceptivas mensalmente. Após uma consulta na UBS, a médica ginecologista indicou a nova alternativa:

Joali Ariana Boeira colocou o Implanon por meio do SUS na última semana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— A prefeitura estava fazendo uma campanha e eu pude colocar no mesmo dia. Para a colocação, tomei uma anestesia no braço e foi tranquilo — conta, ciente de que o Implanon vai deixá-la protegida por três anos.

Os contraceptivos foram fornecidos ao sistema público de Caxias pelo Ministério da Saúde.

O que muda em relação à pílula?

A diferença do Implanon para a pílula anticoncepcional, além da inserção subdérmica, está na composição. Enquanto o implante libera progesterona, a pílula exige ingestão diária e pode combinar estrogênio e progesterona, dependendo da versão escolhida.

A diferença em relação aos dispositivos intrauterinos (DIU) hormonais, como Mirena e Kyleena, é o local e a forma de ação. Enquanto o Implanon age em três frentes, o DIU hormonal não inibe a ovulação, por exemplo.

Como colocar o Implanon pelo SUS?

Basta procurar qualquer uma das 48 unidades básicas de saúde de Caxias do Sul. Lá, a mulher passa por avaliação da equipe de saúde, que verifica se esse é o método mais indicado. Mulheres em tratamento contra o câncer de mama não podem utilizar o Implanon.

Além do Implanon, atualmente, o SUS também oferece outros métodos contraceptivos: