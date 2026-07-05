Mais de 11 mil visitantes já passaram pelo 34º FestiQueijo, em Carlos Barbosa

Protagonista de um dos eventos mais saborosos da região, o queijo é servido à vontade para os visitantes William Cabral / Divulgação

O 34º FestiQueijo, em Carlos Barbosa, já recebeu 11,5 mil visitantes nos dois primeiros finais de semana. Somente entre a última sexta-feira e este domingo (5), mais de seis mil pessoas passaram pelo festival. Segundo a organização, já foram servidos 4,4 mil quilos de queijo, 1,1 mil quilos de frios, 2,9 mil doces, além de 11 mil garrafas de espumante e 5,1 mil garrafas de vinho.

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Além da gastronomia, o evento também tem movimentado a cidade com atrações paralelas: neste fim de semana, a programação incluiu a 2ª Meia Maratona do FestiQueijo, a 11ª Rústica e a Minirrústica. Entre os destaques também estão a Piazza FestiQueijo, que se consolida como espaço de convivência e entretenimento, e o espaço o Mercato, com 30 expositores, que valoriza os pequenos empreendedores da região.

Público já consumiu 4,4 mil quilos de queijo, 1,1 mil quilos de frios, 2,9 mil doces, além de 11 mil garrafas de espumante e 5,1 mil garrafas de vinho William Cabral / Divulgação

O presidente do FestiQueijo, Francisco Guazzelli, comemora o sucesso do evento até o momento:

- As baixas temperaturas contribuíram para criar o cenário ideal para o FestiQueijo, e o público tem respondido de forma muito positiva. O FestiQueijo é uma experiência completa, que une gastronomia, cultura e conexão entre as pessoas.

O festival prossegue até o próximo dia 26, à sextas-feiras, sábados e domingos, com degustação livre de queijos, vinhos, espumantes e outros produtos da Serra Gaúcha, além de apresentações musicais e atrações culturais.