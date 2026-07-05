Geral

Em dois finais de semana
Notícia

Mais de 11 mil visitantes já passaram pelo 34º FestiQueijo, em Carlos Barbosa

Evento segue  até o próximo dia 26, com degustação livre de queijos, vinhos, espumantes e outros produtos da Serra Gaúcha, além de apresentações musicais e atrações culturais

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Andrei Andrade

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