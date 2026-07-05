Mais de 11 mil visitantes já passaram pelo 34º FestiQueijo, em Carlos Barbosa

O 34º FestiQueijo, em Carlos Barbosa, já recebeu 11,5 mil visitantes nos dois primeiros finais de semana. Somente entre a última sexta-feira e este domingo (5), mais de seis mil pessoas passaram pelo festival. Segundo a organização, já foram servidos 4,4 mil quilos de queijo, 1,1 mil quilos de frios, 2,9 mil doces, além de 11 mil garrafas de espumante e 5,1 mil garrafas de vinho.
Além da gastronomia, o evento também tem movimentado a cidade com atrações paralelas: neste fim de semana, a programação incluiu a 2ª Meia Maratona do FestiQueijo, a 11ª Rústica e a Minirrústica. Entre os destaques também estão a Piazza FestiQueijo, que se consolida como espaço de convivência e entretenimento, e o espaço o Mercato, com 30 expositores, que valoriza os pequenos empreendedores da região.
O presidente do FestiQueijo, Francisco Guazzelli, comemora o sucesso do evento até o momento:
- As baixas temperaturas contribuíram para criar o cenário ideal para o FestiQueijo, e o público tem respondido de forma muito positiva. O FestiQueijo é uma experiência completa, que une gastronomia, cultura e conexão entre as pessoas.
O festival prossegue até o próximo dia 26, à sextas-feiras, sábados e domingos, com degustação livre de queijos, vinhos, espumantes e outros produtos da Serra Gaúcha, além de apresentações musicais e atrações culturais.
O 34º FestiQueijo ocorre no Centro Cultural Mãe de Deus (Rua Prefeito José Chies, 193), em Carlos Barbosa. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.