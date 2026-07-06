Linha de ônibus que conecta os bairros Desvio Rizzo e Pioneiro sem passar pelo centro de Caxias começa a operar no dia 13

Ônibus do novo itinerário serão identificados pela cor laranja nas partes frontal, traseira e lateral superior. Yuri Boff de Oliveira / Divulgação

Na próxima segunda-feira (13) começa a operar a Linha T1 do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul. Ela vai conectar bairros das regiões Noroeste e Oeste sem passar pelo Centro ou pelas estações principais de integração (EPIs).

A referência para início e fim do deslocamento será o Desvio Rizzo e o Pioneiro, mas o percurso, de aproximadamente 15 quilômetros, inclui os bairros e loteamentos Cidade Nova, Reolon, Matioda, Rota Nova e Santa Lúcia, em ambos os sentidos.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), a Linha T1 é a primeira opção de deslocamento transversal na cidade e contará, inicialmente, com quatro ônibus.

A frequência estimada para os veículos será de 30 minutos nos horários de pico, com funcionamento de segunda a sexta-feira. Não haverá atendimento nos finais de semana e feriados.

Além do painel eletrônico, os ônibus do novo itinerário serão identificados pela cor laranja nas partes frontal, traseira e lateral superior.

A tarifa será a mesma aplicada no restante do serviço: R$ 6,50 com o cartão Caxias Urbano e R$ 9 em dinheiro.

Confira a relação de ruas atendidas

Desvio Rizzo-Pioneiro

Ruas: Joaquim Prestes, Sandro Tonieto, João Paranhos da Rocha, Orácio Damiani, Cristiano Ramos de Oliveira, Sol Nascente, Clemente Fruett, Alexandre Rizzo, lateral RS-453, Abel Postali, Ciro Luis Pansera, Zero Hora, Francisco Lorenzi, Ernani B. Alves, Angilo Scola, Adiles dos Santos, Assis Rodrigues de Lima, Andressa Tamagno, Luiz Covolan, Est. Mun. Pedro Dedavid, Deonillo Zanella, Júlio João Éberle, Jacob Luchesi, Jacó Brunetta, Ruben B. Alves, Ludovico Cavinato, Ruben B. Alves, Pio XII, Carlos Chagas, Moreira César, Ângelo Agostini, Ângelo Corsetti, Abramo João Mazzochi, Giácomo Salvador, Belmiro Zanrosso, Arlíndo C. Knob e Ângelo Corsetti.

Pioneiro-Desvio Rizzo