Geral

Noroeste-Oeste
Notícia

Linha de ônibus que conecta os bairros Desvio Rizzo e Pioneiro sem passar pelo centro de Caxias começa a operar no dia 13

Itinerário terá frequência de 30 minutos nos horários de pico. Veja relação de ruas atendidas

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS