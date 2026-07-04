Liberado o trânsito entre Bento Gonçalves e Cotiporã

Foi liberado, na manhã deste sábado (4), o trânsito de veículos na Ponte do Rio das Antas entre Bento Gonçalves e Cotiporã. O fluxo estava bloqueado desde quinta-feira (2) em virtude da elevação do rio.

Ainda assim, uma alternativa de deslocamento entre os municípios é a BR-470, entre Bento e Veranópolis. A rodovia está com o trânsito orientado em sistema pare e siga, em substituição às liberações em horários fixos, por meio de comboios. A medida vale durante o dia, sendo que entre 23h e 6h, o fluxo é interrompido em ambos os sentidos.