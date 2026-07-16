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Justiça determina que Aeroclube de Canela desocupe aeroporto até o fim de agosto

Decisão liminar atende ao pedido de imissão de posse da Infraero, que assumiu a gestão do terminal em setembro de 2024

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Luca Roth

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