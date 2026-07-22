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Justiça determina ações para melhora de abrigos de crianças e adolescentes em Caxias do Sul

Prefeitura terá 45 dias para apresentar plano de adequações, principalmente voltado para os atendimento individuais, conforme determinação judicial após ação civil pública. No entanto, medidas já estão em andamento 

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Renata Oliveira Silva

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