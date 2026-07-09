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14 anos depois
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Justiça absolve mulher que matou o próprio pai após ser agredida em Caxias do Sul  

Júri reconheceu autoria, mas absolveu ré após alegação de legítima defesa. O caso ocorreu em 2012, no bairro Planalto 

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