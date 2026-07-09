Justiça absolve mulher que matou o próprio pai após ser agredida em Caxias do Sul  

O Tribunal do Júri da Comarca de Caxias do Sul absolveu nesta quinta-feira (9) uma mulher acusada de matar o próprio pai, de 72 anos, em setembro de 2012, no bairro Planalto.

Em depoimento na época, a mulher, de 45 anos, teria informado que o pai chegou bêbado em casa, e que teria tentado agredi-la e a violentado sexualmente. Neste momento, ela teria desferido golpes com a barra de ferro contra o pai. O filho dela, menor de idade na data, presenciou o crime.

Durante o julgamento, presidido pela juíza de Direito Isabela de Paiva Pessoa Loureiro, da 1ª Vara Criminal, a defesa sustentou que foi legítima defesa. Além disso, segundo consta nos autos do período, ela já tinha medidas protetivas contra o homem antes do ocorrido.