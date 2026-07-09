Justiça absolve mulher que matou o próprio pai após ser agredida em Caxias do Sul  

O Tribunal do Júri da Comarca de Caxias do Sul absolveu nesta quinta-feira (9) uma mulher acusada de matar o próprio pai, de 72 anos, em setembro de 2012, no bairro Planalto.
Em depoimento na época, a mulher, de 45 anos, teria informado que o pai chegou bêbado em casa, e que teria tentado agredi-la e a violentado sexualmente. Neste momento, ela teria desferido golpes com a barra de ferro contra o pai. O filho dela, menor de idade na data, presenciou o crime.
Durante o julgamento, presidido pela juíza de Direito Isabela de Paiva Pessoa Loureiro, da 1ª Vara Criminal, a defesa sustentou que foi legítima defesa. Além disso, segundo consta nos autos do período, ela já tinha medidas protetivas contra o homem antes do ocorrido.
Pela denúncia do Ministério Público, ela foi acusada por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, com causa de aumento de pena em razão da vítima ser maior de 60 anos. Porém, o MP requereu a absolvição da mulher e o próprio Conselho de Sentença decidiu pela absolvição, mesmo reconhecendo a autoria e a materialidade do fato.