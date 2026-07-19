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Jornalista caxiense conta sobre a atmosfera na entrada do estádio da final da Copa do Mundo, em Nova York

Gabriela Machado mostra curiosidades sobre o evento para além dos estádios em diversas cidades dos EUA. Confira o relato feito especialmente para o Pioneiro 

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