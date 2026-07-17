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Jogo do Juventude e Corrida da Nevasca provocam bloqueios em ruas de Caxias

Secretaria de Trânsito fará intervenções nesta sexta-feira, perto do Alfredo Jaconi, e na manhã de domingo, no Centro

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