Jogo do Juventude e Corrida da Nevasca provocam bloqueios em ruas de Caxias

Secretaria de Trânsito fará intervenções nesta sexta-feira, perto do Alfredo Jaconi. Jeff Botega / Agencia RBS

Em razão de dois eventos esportivos, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) fará intervenções em ruas da cidade.

Nesta sexta (17), a partir das 16h30min, haverá bloqueios em volta do Estádio Alfredo Jaconi, onde o Juventude enfrentará o Cuiabá pelo Brasileirão Série B. O jogo começará às 19h.

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O tráfego será interrompido nos seguintes pontos:

Rua Hércules Galló com Rua do Guia Lopes;

Rua Alfredo Chaves com Rua Ernesto Alves;

Rua Marquês do Herval com Rua Hércules Galló;

Rua Marquês do Herval com Rua Flores da Cunha;

Rua Marquês do Herval com Rua Vinte e Cinco de Julho;

Rua Marquês do Herval com Rua São José;

RRua Marquês do Herval com a Av. São João.

Já no domingo, a SMTTM fará interrupções no Centro para a 1ª Corrida da Nevasca, realizada pelo Sindilojas e organizada pelo Sesc.