Jogo do Juventude e Corrida da Nevasca provocam bloqueios em ruas de Caxias

Em razão de dois eventos esportivos, a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) fará intervenções em ruas da cidade.
Nesta sexta (17), a partir das 16h30min, haverá bloqueios em volta do Estádio Alfredo Jaconi, onde o Juventude enfrentará o Cuiabá pelo Brasileirão Série B. O jogo começará às 19h.
O tráfego será interrompido nos seguintes pontos:
- Rua Hércules Galló com Rua do Guia Lopes;
- Rua Alfredo Chaves com Rua Ernesto Alves;
- Rua Marquês do Herval com Rua Hércules Galló;
- Rua Marquês do Herval com Rua Flores da Cunha;
- Rua Marquês do Herval com Rua Vinte e Cinco de Julho;
- Rua Marquês do Herval com Rua São José;
- RRua Marquês do Herval com a Av. São João.
Já no domingo, a SMTTM fará interrupções no Centro para a 1ª Corrida da Nevasca, realizada pelo Sindilojas e organizada pelo Sesc.
Haverá bloqueio total na Sinimbu, da Praça Dante Alighieri até a Alfredo Chaves, a partir das 3h de domingo, e parcialmente da Visconde de Pelotas até a BR-116, e da Os 18 do Forte até a Visconde de Pelotas. A largada da prova ocorrerá às 7h30min.