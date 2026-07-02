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Polícia Civil e IGP
Notícia

Investigação descarta incêndio criminoso em igreja de Flores da Cunha e aponta curto-circuito como hipótese mais provável

Inquérito foi remetido ao Ministério Público sem indiciamentos

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Tamires Piccoli

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