Investigação descarta incêndio criminoso em igreja de Flores da Cunha e aponta curto-circuito como hipótese mais provável

Principal templo católico de Flores da Cunnha foi destruído por incêndio no fim de maio. Porthus Junior / Agencia RBS

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) concluíram as investigações sobre o incêndio que destruiu a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha. O relatório encaminhado ao Ministério Público aponta que não foi possível determinar, com precisão, a origem das chamas.

Apesar disso, a principal hipótese é de que um curto-circuito tenha iniciado no forro, próximo ao altar, e gerado o fogo que se propagou pela cobertura da edificação. Com o colapso do telhado, as chamas avançaram para o restante da estrutura.

Os resultados da apuração foram apresentados nesta quinta-feira (2), durante coletiva de imprensa com a delegada Carla Zanetti e o coordenador regional do IGP, Airton Kraemer.

Segundo a delegada, o caso foi registrado como incêndio culposo, ou seja, sem indícios de que tenha sido provocado intencionalmente. Funcionários da empresa responsável pela substituição do telhado foram ouvidos durante a investigação. Conforme os depoimentos, a obra estava na fase final, restando apenas seis telhas para a conclusão do serviço.

— Foi constatado que os funcionários não tiveram relação com o incêndio. Questionamos eles sobre o uso de equipamentos que demandam muita energia ou até mesmo sobre a presença de aquecedores ou cafeteiras no local. O único aparelho conectado à tomada eram as parafusadeiras — afirma.

Inquérito indicou que o foco do incêndio foi no forro, bem acima do altar da igreja. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

De acordo com a delegada, a empresa apresentou notas fiscais comprovando que os equipamentos utilizados eram novos. Também informou que os aparelhos elétricos eram retirados da igreja ao fim de cada expediente.

Os investigadores verificaram ainda que o corte das folhas metálicas utilizadas na cobertura era realizado no chão, fora da edificação. Somente depois as peças eram içadas e fixadas no telhado, afastando a hipótese de faíscas produzidas durante o serviço terem dado início às chamas.

Com isso, o inquérito foi concluído sem indiciamentos. Agora, caberá ao Ministério Público decidir entre solicitar novas diligências ou arquivar o caso.

Curto-circuito é a hipótese mais provável

Segundo o coordenador do IGP, perícias em locais atingidos por incêndios costumam ser complexas porque muitos vestígios são consumidos pelas próprias chamas ou acabam alterados durante o combate realizado pelos bombeiros.

— O que ficou claro é que o fogo se originou no forro e seguiu de cima para baixo, consumindo todo o material combustível que constituía a edificação. Mas não encontramos vestígios que sugerissem um incêndio criminoso — explica Kraemer.

Kraemer ressalta que incêndios provocados intencionalmente costumam apresentar múltiplos focos de ignição para acelerar a propagação das chamas, algo que não foi identificado na igreja.

Entre os elementos analisados pelos peritos estão as chamadas "pérolas de infundição", estruturas formadas nos condutores elétricos pela ação de altas temperaturas.

Delegada Carla Zanetti e o diretor regional do IGP, Airton Kraemer, apresentaram conclusões sobre a investigação. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Outro indicativo foi encontrado na caixa de energia instalada do lado de fora da igreja. O disjuntor estava desarmado, sinal de que houve uma sobrecarga elétrica. No entendimento dos peritos, essa sobrecarga não teve origem no equipamento, mas chegou até ele por meio da rede.

A mesma ocorrência pode explicar a interrupção do sistema de monitoramento do templo. As câmeras de segurança registraram imagens até às 12h, horário em que deixaram de funcionar.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Flores da Cunha, a Igreja Matriz possui o Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PSPCI), uma modalidade simplificada do PPCI, exigida para edificações de menor complexidade.

Relembre o caso

A Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, principal templo católico de Flores da Cunha, foi destruída por um incêndio em 25 de maio. As chamas começaram no forro e atingiram o telhado, que desabou sobre os bancos, móveis e demais estruturas internas. Paredes e vitrais também foram danificados. Entre os poucos elementos preservados estão o altar, construído em cimento, e algumas imagens religiosas protegidas por estruturas de vidro.

Após o incêndio, empresários, poder público e a comunidade se mobilizaram para viabilizar a reconstrução. Foi criada a Associação dos Amigos da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, responsável por coordenar os trabalhos de recuperação. Um mutirão já realizou a retirada de escombros e materiais danificados, enquanto empresas contratadas iniciam os levantamentos técnicos e os projetos de restauro. A expectativa é que a igreja seja reaberta ao público em dezembro de 2027.



