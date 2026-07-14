Inscrições para participar do Desfile da Independência em Caxias do Sul iniciam-se nesta quarta-feira

As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria do Esporte e Lazer ou de forma virtual. Icaro de Campos / Divulgação

Iniciam-se nesta quarta-feira (15) as inscrições para os interessados em participar do Desfile da Independência em Caxias do Sul. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, às 8h, de forma presencial ou virtual.

Para participar é necessário apresentar um histórico da entidade, que será lido no desfile. As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria do Esporte e Lazer (Rua José Soares de Oliveira, 2557, no Ginásio Vasco da Gama, Bairro Pio X), das 10h às 16h ou preenchendo o formulário pelo link.

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Os tradicionais desfiles da Independência ocorrem no dia 7 de setembro, na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul. No ano passado, cerca de 5 mil pessoas representaram 47 entidades. Por volta de 15 mil pessoas assistiram o cortejo.