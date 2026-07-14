Geral

7 de setembro
Notícia

Inscrições para participar do Desfile da Independência em Caxias do Sul iniciam-se nesta quarta-feira

Período segue até 17 de agosto. É necessário apresentar o histórico das entidades participantes no desfile

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Augusto Martins

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