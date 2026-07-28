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Matrimônio
Notícia

Inscrições para o Casamento Comunitário de Caxias do Sul se iniciam dia 10 de agosto 

Cerimônia ocorre em 12 de dezembro, na Vila Olímpica da UCS

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Augusto Martins

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