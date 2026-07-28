Inscrições para o Casamento Comunitário de Caxias do Sul se iniciam dia 10 de agosto 

As inscrições para participar da 19ª edição do Casamento Comunitário de Caxias do Sul se iniciam no dia 10 de agosto. Para participar da cerimônia é necessário se inscrever na Sede da UAB (Avenida Independência, 2.516, no bairro Panazzolo), das 11h às 17h, de segunda a sexta, ou nos cartórios distritais, conforme horário de atendimento de cada um.
O prazo para inscrições segue até 31 de outubro.
Confira a documentação necessária para oficializar o cadastro:
- Solteiros: certidão de nascimento.
- Divorciados: certidão de casamento com averbação do divórcio e comprovação da situação dos bens.
- Viúvos: certidão de casamento, certidão de óbito do falecido cônjuge, cópia do formal de partilha, caso o (a) falecido (a) tenha deixado bens a inventariar.
- Menores de idade: deverão apresentar a certidão de estado civil e comparecer ao cartório junto com os pais ou responsáveis legais, ou ainda apresentar a certidão de emancipação.
- Todos (inclusive estrangeiros): Documento com foto, CPF e comprovante de endereço dos noivos e testemunhas.
O evento será realizado em 12 de dezembro, na Vila Olímpica da UCS. No ano passado, 88 casais formalizaram a união no evento.