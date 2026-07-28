Inscrições para o Casamento Comunitário de Caxias do Sul se iniciam dia 10 de agosto 

As inscrições para participar da 19ª edição do Casamento Comunitário de Caxias do Sul se iniciam no dia 10 de agosto. Para participar da cerimônia é necessário se inscrever na Sede da UAB (Avenida Independência, 2.516, no bairro Panazzolo), das 11h às 17h, de segunda a sexta, ou nos cartórios distritais, conforme horário de atendimento de cada um.