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Revitalização
Notícia

Iniciadas em 2023, obras no Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, alcançam 75% de execução 

Projeção é de que os trabalhos sejam concluídos neste ano. Contudo, ainda não existe data para entrega

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Bruno Tomé

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