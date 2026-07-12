Iniciadas em 2023, obras no Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, alcançam 75% de execução 

Avenida Alexandre Rizzo, no cruzamento com a Rua Otto Schaeffer. Porthus Junior / Agencia RBS

Iniciada em 2023, a revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, passou da marca de 75% dos trabalhos concluídos. Na última quinta-feira (9), o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin, compartilhou que a expectativa é de concluir a obra "nos próximos meses", mas sem especificar uma data.

Além da pavimentação, sob responsabilidade da Codeca, obras de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, que estão com a Construtora Pelotense, seguem em andamento, como é visto em trechos da Avenida Alexandre Rizzo. Trabalhos de ajardinamento e calçamento também estão sendo realizados.

— Terminando a parte da drenagem, que também está bastante avançada, vamos de forma bem rápida terminar essa parte da pavimentação. Porque a drenagem pluvial, embaixo da pista, e também o esgoto cloacal e as adutoras de água, tem que ser feitas primeiro — explicou Suzin.

Alguns dos trabalhos seguem focados na Alexandre Rizzo, especialmente próximo à ligação com a RS-453. Como já relatado anteriormente, o trabalho segue com alguns desafios, principalmente nas escavações para implantação das redes de esgoto por conta da característica do solo do Desvio Rizzo.

— Quando encontramos rochas, temos que abrir uma vala maior. Então, atinge um comprimento maior na rua e fica um tempo a mais aberto porque tem que vir, furar, detonar, limpar essa vala e, depois, colocar os canos e aterrar. Isso acaba atrasando bastante — explicou Suzin.

De acordo com o secretário, conforme o avanço da revitalização, as obras devem impactar menos no trânsito na região. Quando chegar ao fim, o projeto prevê duas pistas na Avenida Alexandre Rizzo para quem transita do sentido da RS-122 ao bairro e mais duas no sentido oposto.

Expectativa por sobra de recursos

Segundo Suzin, existe também a expectativa para uma sobra de recursos utilizados para a requalificação do acesso. Do orçamento atualizado de R$ 19 milhões, R$ 12 milhões já foram utilizados. O investimento foi feito a partir de aporte do Estado, financiamento do Badesul e contrapartida do município. Há ainda um investimento de R$ 14 milhões do Samae para as obras de esgotamento sanitário.

A revitalização completa do acesso ao Desvio Rizzo compreende a implantação de aproximadamente 1,8 mil metros de ciclovia, pavimentação de 30 mil metros quadrados de passeios para pedestres, com prioridade para a acessibilidade universal, instalação de iluminação pública em 1,8 mil metros de vias e execução de cerca de 70 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica.

Acesso ao bairro Desvio Rizzo pela RS-453. Porthus Junior / Agencia RBS

Obras iniciaram em 2023

A revitalização do acesso ao Desvio Rizzo iniciou em maio de 2023. Os trabalhos foram iniciados pela Aura Terraplanagem e Pavimentações, vencedora de licitação.

Em abril de 2024, a empresa desistiu da obra . A justificativa foi a falta de condições financeiras.

. A justificativa foi a falta de condições financeiras. Em junho de 2024, a Codeca assumiu os trabalhos de requalificação, enquanto a Construtora Pelotense foi chamada para a implantação das redes de saneamento.

Em novembro de 2025, foi anunciado que as obras haviam chegado na metade. Naquele mês, o município atualizou a entrega para este ano, justificando readequações no projeto, impactos por processos de desapropriação e dificuldades nas escavações para implantação da rede de esgoto.

Mais um projeto no horizonte

Além da obra de revitalização no Desvio Rizzo, o município busca mais uma obra para gerar melhorias no trânsito. O projeto não tem relação com os trabalhos em andamento, mas trata de um segundo acesso ao bairro pela RS-453 e pela RS-122.

No início de julho, foi anunciado o investimento de R$ 15 milhões do Estado na nova obra, que prevê uma passagem subterrânea construída sob a RS-122. O trecho planejado está 100 metros abaixo da entrada existente, em frente à Havan.

Acesso ao bairro Desvio Rizzo pela RS-122. Porthus Junior / Agencia RBS

Além da obra, o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), Antonio Feldmann, afirma que o município acordará uma contrapartida de 15%, que será utilizada para requalificar ruas com ligação com a Avenida Alexandre Rizzo e aos pontos em que já ocorrem obras no bairro.