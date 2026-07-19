Incêndio destrói parcialmente casa no bairro  Marechal Floriano, em Caxias do Sul  

Princípio de incêndio foi registrado no local por volta das 9h. No fim da manhã, bombeiros retornaram ao local, com novo episódio. Maria Fernanda Chaves / RBS TV / Divulgação

Uma casa localizada na Rua Tomás Beltrão de Queiroz, no bairro Marechal Floriano, foi parcialmente destruída por um incêndio. O caso aconteceu na manhã deste domingo (19).

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Caxias do Sul, houve um princípio de incêndio por volta das 9h. Apesar das chamas terem sido controladas, um segundo incêndio iniciou às 11h45min.

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A equipe retornou ao local com três caminhões para o combate às chamas. Como a parte superior da residência é de madeira, o fogo se espalhou rapidamente, destruindo o pavimento. A parte inferior, construída em alvenaria, não foi atingida.

Não há registro de vítimas, já que segundo os bombeiros se trata de um casa abandonada. Por precaução, moradores de residências próximas foram evacuados.