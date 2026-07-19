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Incêndio destrói parcialmente casa no bairro  Marechal Floriano, em Caxias do Sul  

Não há informações de vítimas no local. Segundo os bombeiros, a residência em questão estava abandonada 

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