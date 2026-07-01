Imagem de Nossa Senhora de Caravaggio permanece intacta após deslizamento e fortalece fé de família em Bento Gonçalves

José Cagol construiu gruta há 18 anos. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Uma imagem de Nossa Senhora de Caravaggio permaneceu intacta mesmo após um deslizamento de grandes proporções atingir a propriedade da família Cagol, no distrito de Tuiuty, interior de Bento Gonçalves, durante as enchentes de maio de 2024. A gruta onde ela está instalada ficou coberta por lama, mas a santa seguiu no mesmo lugar. Para a família, o episódio reforçou a fé. Já um engenheiro aponta que características do terreno podem explicar o que aconteceu.

A gruta foi construída há cerca de 18 anos pelo funcionário público José Cagol, em frente à casa da família. Devotos de Nossa Senhora de Caravaggio há gerações, ele, a esposa Neusa e a filha Jociane mantinham o hábito de rezar no local.

— Minha mãe e meus avós sempre foram devotos de Nossa Senhora de Caravaggio e a gente se apegou muito nisso — conta José.

No início de maio de 2024, quando os deslizamentos atingiram a comunidade, a família precisou abandonar a propriedade às pressas. A fuga foi feita por um trecho íngreme, com o auxílio de uma corda presa a uma rocha, enquanto pedras continuavam caindo.

— Meu pai disse para a gente subir mais rápido porque as pedras estavam caindo. Foi tudo muito rápido — lembra a fotógrafa Jociane Cagol.

Jociane, José e Neusa. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

O deslizamento percorreu mais de um quilômetro e destruiu o que encontrou pelo caminho. Quando os moradores conseguiram retornar, encontraram a gruta coberta de lama, mas a imagem permanecia exatamente onde havia sido colocada.

— Ela não estava nem colada. A terra passou por cima, veio um monte de água, mas ela continuou no mesmo lugar — relata José.

Para a família, a cena trouxe esperança em meio à destruição.

— Quando vimos que ela tinha ficado ali, pensamos que havia um motivo. Aquilo nos deu força para acreditar que conseguiríamos reconstruir a nossa vida — diz Jociane.

Sem acesso por estrada, os moradores precisaram caminhar por uma antiga trilha em meio à mata para conseguir ajuda. Neusa Cagol acredita que a família só conseguiu completar o trajeto porque recebeu proteção divina.

— O caminho quase ninguém conhecia mais. A gente não sentia cansaço. Parecia que tinha alguém nos ajudando.

Explicação técnica

A comunidade de Tuiuty registrou mais de 100 pontos de deslizamento durante as enchentes de maio de 2024. Segundo o engenheiro civil Gilberto Batisti, o fenômeno ocorrido na região é conhecido como fluxo de detritos, provocado pela combinação entre o volume extremo de chuva e a pequena camada de solo existente sobre a rocha.

No caso da imagem, ele afirma que dois degraus naturais de rocha podem ter desviado o fluxo de lama e pedras, permitindo que o material passasse por cima da gruta sem deslocar a santa.

— A gente sempre leva a explicação técnica até onde consegue. Existem acontecimentos que acabam surpreendendo até quem estuda esse tipo de fenômeno — afirma.

Para a família Cagol, no entanto, a preservação da imagem vai além de uma explicação geológica.

— Muita gente acha que foi por acaso, mas nós acreditamos que ela ajudou e ajudou muito — diz José.

A experiência também mudou a forma como Jociane encara a religiosidade.