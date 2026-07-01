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Imagem de Nossa Senhora de Caravaggio permanece intacta após deslizamento e fortalece fé de família em Bento Gonçalves

Enquanto engenheiro aponta características do terreno para explicar o caso, moradores atribuem a preservação da santa à proteção divina durante a enchente de maio de 2024

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Maria Fernanda Chaves

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