Igreja São Pedro e São Paulo, segunda paróquia mais antiga de Caxias, celebra 100 anos com restauro concluído

Igreja centenária se tornou um símbolo da comunidade da Terceira Légua. Porthus Junior / Agencia RBS

Restaurada após cerca de um ano de obras financiadas pela própria comunidade, a Igreja São Pedro e São Paulo, na Terceira Légua, chega ao centenário preservando um dos principais patrimônios religiosos e históricos de Caxias do Sul. A conclusão dos trabalhos coincidiu com as celebrações dos 100 anos da igreja, realizadas no último domingo (5).

O trabalho foi viabilizado por meio de doações da comunidade e eventos promovidos pela paróquia, que arrecadaram cerca de R$ 140 mil. A restauração, que foi coordenada pelos moradores da comunidade Silvia Casten e Celso Sartori, contemplou telhado, anexos, pintura e, principalmente, o retábulo (estrutura localizada atrás do altar principal), além das imagens de São Pedro, São Paulo e São João Batista. O restauro dos bens móveis foi executado pelo restaurador Fernando Pozzer.

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No retábulo foram realizados procedimentos como remoção do verniz oxidado, higienização, reconstrução de elementos faltantes, reintegração cromática, douramento e aplicação de verniz de proteção. Já nas imagens dos santos foram feitas higienização mecânica e química, reintegração pictórica, uniformização das cores e aplicação de película protetiva e verniz.

Conforme o pároco, frei Jaime Bettega, a recuperação do patrimônio é uma forma de reconhecer o trabalho das gerações que construíram e preservaram a igreja.

— O momento da celebração dos 100 anos é, de fato, um momento de ação de graças. Cem anos atrás, em épocas tão difíceis, foi possível erguer um templo tão bonito, e que foi cuidado pelas gerações na sequência dos anos deste centenário. É um reconhecimento aos idealizadores, aos construtores e também a todos que fizeram a manutenção deste monumento ao longo dos anos.

História começou antes da criação da paróquia

A data do centenário faz referência ao início da construção da atual igreja. Conforme pesquisa do professor Arnaldo Poletto, realizada a partir do Livro Tombo da paróquia (registro oficial, histórico e administrativo), foi em 1926 que começou o corte das pedras fundamentais do templo. O levantamento também mostra que a inauguração da igreja ocorreu em 1930, consolidando uma obra iniciada graças ao esforço da própria comunidade.

Os registros históricos reunidos por Poletto mostram que a presença da igreja católica na Terceira Légua começou décadas antes. A região foi colonizada por imigrantes italianos em 1876 e, inicialmente, os ritos religiosos eram celebrados em uma capela provisória construída com tábuas rachadas. Em 1882, os moradores decidiram erguer um novo templo, inaugurado em 1884.

Ainda segundo a pesquisa, em 1893 uma comitiva viajou até Porto Alegre para pedir ao então arcebispo dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão o envio de um sacerdote para atender a comunidade, mas o pedido não foi aceito. Uma nova tentativa ocorreu em 1909 e também não teve sucesso. Somente em setembro de 1911 o padre Ângelo Donato assumiu como pároco.

Também em 1911 foi criada a Paróquia São Pedro e São Paulo, hoje a segunda mais antiga de Caxias do Sul, atrás apenas da Paróquia Santa Teresa D'Ávila, da Catedral Diocesana. Naquele mesmo ano foram adquiridos os três sinos que permanecem no campanário da matriz. Vindos de Bassano, na Itália, eles somam 1.241 quilos.

Desde 2003, a Paróquia São Pedro e São Paulo é administrada pelos freis capuchinhos da Província da Imaculada Conceição. Até então, a comunidade era atendida pela Diocese de Caxias do Sul.

Ao longo de sua história, a comunidade também contou com a presença dos Frades Menores Conventuais, que mantiveram um seminário na localidade.

Em frente à igreja está o Memorial aos Pioneiros Imigrantes, inaugurado em 2008. O monumento homenageia 72 famílias italianas que passaram pela Estrada do Imigrante entre 1876 e 1877.

"Memorial aos Pioneiros Imigrantes", em frente à igreja. Porthus Junior / Agencia RBS

Elevador panorâmico será o próximo marco da comunidade

Durante a celebração do centenário, frei Jaime Bettega projetou que a a construção do elevador panorâmico na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, no Travessão Santa Rita, será o legado que a comunidade espera deixar para as próximas gerações.

Idealizada no início de 2025, a estrutura pretende facilitar o acesso ao santuário, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Atualmente, os visitantes precisam percorrer uma escadaria com cerca de 150 degraus para chegar até a gruta.

Capela da Gruta da Terceira Légua. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O projeto é desenvolvido por um grupo de voluntários formado por engenheiros, arquitetos, geólogos, biólogos, administradores e especialistas em montanhismo. O projeto técnico e ambiental já foi aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Segundo frei Jaime, parte da estrutura já está pronta para a próxima etapa da execução.

— Nós já temos no serralheiro as 23 toneladas de ferro doadas pela empresa Diferro. O elevador está sendo pago por um grupo de empresários de Caxias do Sul. Agora estamos reunindo recursos para custear a mão de obra. A base onde o equipamento será instalado já foi concretada — afirma.

Complexo incluirá um mirante desenhado em formato de “M”, também lembrando um coração, de onde emerge uma cruz estilizada. Render 3D / Bruno Furlan Bonatto

Além do elevador, o projeto prevê um mirante com mais de 270 metros quadrados, em formato inspirado na letra "M" de Maria, que também remete a um coração e a uma cruz estilizada. O espaço terá vista para o vale, os parreirais e a cascata ao lado da gruta.