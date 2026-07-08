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3ª Légua
Notícia

Igreja São Pedro e São Paulo, segunda paróquia mais antiga de Caxias, celebra 100 anos com restauro concluído

História do templo remonta aos primeiros anos da colonização italiana na região e preserva a memória das famílias pioneiras

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Pablo Ribeiro

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