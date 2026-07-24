Geral

Serra
Notícia

Homem que morreu no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, será sepultado nesta sexta-feira

Velório se iniciou nesta sexta. Segundo a filha, os médicos indicaram que a causa da morte não está relacionada com afogamento, mas, sim, a um mal súbito

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS