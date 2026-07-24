Homem que morreu no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, será sepultado nesta sexta-feira

Luiz Antônio Glanert, 70 anos, será sepultado às 15h desta sexta-feira (24) no cemitério da comunidade de Santa Bárbara, em São Valentim do Sul. Ele morreu no Rio Taquari na quinta-feira (23), na divisa com Santa Tereza. O velório se iniciou às 23h30min de quinta na Linha Colussi, em Monte Belo do Sul.

Glanert era pai de Adriana, a mulher que flagrou e filmou uma casa sendo levada pelo rio na quarta-feira (22). Conforme ela, a família, que mora próximo ao rio, soube que um barco estava flutuando pelo Taquari. O pai e o irmão, então, foram retirar embarcação e guardá-la até que os donos pudessem buscar.

O acidente aconteceu quando o homem remava o pequeno barco em pé. Segundo Adriana, o irmão percebeu que o pai não estava bem e que, na sequência, ele caiu no rio. A família suspeita que ele tenha sofrido um mal súbito naquele momento.

O filho o resgatou e notou que o pai estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Glanert foi retirado da água, onde recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam na margem do rio. A morte dele foi constatada pelo Samu, após as forças de segurança chegarem ao local. Segundo Adriana, os médicos indicaram que a causa da morte não está relacionada com afogamento, mas, sim, ao mal súbito.