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Homem morre após saída de pista seguida de capotamento na RS-122, em Antônio Prado

Acidente foi por volta das 3h20min deste sábado no km 126, no bairro Fátima

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