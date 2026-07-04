Homem morre após saída de pista seguida de capotamento na RS-122, em Antônio Prado

O caso foi no bairro Fátima, próximo da rótulo de acesso a cidade. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros / Divulgação

Um homem, identificado como Emerson Kelermann Almeida, de 26 anos, morreu após uma saída de pista na RS-122, em Antônio Prado, na madrugada deste sábado (4). O acidente foi registrado por volta das 3h20min no km 126 da rodovia estadual. O caso foi no bairro Fátima, próximo da rótulo de acesso a cidade.

De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB), no local, foi constatado que após sair da pista, o veículo Ford Fusion acabou colidindo contra um poste e árvores e parou no pátio de uma residência.

O homem estava preso às ferragens, sendo necessário o desencarceramento. No entanto, na sequência, uma equipe do Samu atestou a morte no local.